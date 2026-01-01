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-10 %
Godox HC-75 насадка сотовая Godox HC-75 для LD75R
Godox HC-75 насадка сотовая Godox HC-75 для LD75R
Godox HC-75 насадка сотовая Godox HC-75 для LD75R

Godox HC-75 насадка сотовая Godox HC-75 для LD75R

Godox
Артикул: DAN-9530

Насадка сотовая Godox HC-75 для LD75R - металлическая сотовая решетка для светодиодного осветителя Godox LD75R. 

Описание

Насадка предназначена для установки на светодиодный RGB осветитель Godox LD75R. Модификатор закрепляется на корпусе осветителя при помощи удерживающих язычков-зажимов.

Сотовая насадка сужает широкий световой поток, формируемый светодиодной панелью, и увеличивает контрастность свето-теневого рисунка, давая «жесткий свет».

Сотовая насадка изготовлена из металла. Размер - 346х260х14 мм.


МодельHC-75
СовместимостьОсветитель Godox LD75R RGB
Материал сотметалл
Размер346х260х14 мм
Размер упаковки360х270х20 мм
Вес180 г
Вес с упаковкой280 г

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