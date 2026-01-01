Godox HC-75 насадка сотовая Godox HC-75 для LD75R

Насадка предназначена для установки на светодиодный RGB осветитель Godox LD75R. Модификатор закрепляется на корпусе осветителя при помощи удерживающих язычков-зажимов.
Сотовая насадка сужает широкий световой поток, формируемый светодиодной панелью, и увеличивает контрастность свето-теневого рисунка, давая «жесткий свет».
Сотовая насадка изготовлена из металла. Размер - 346х260х14 мм.
|Модель
|HC-75
|Совместимость
|Осветитель Godox LD75R RGB
|Материал сот
|металл
|Размер
|346х260х14 мм
|Размер упаковки
|360х270х20 мм
|Вес
|180 г
|Вес с упаковкой
|280 г