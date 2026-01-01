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-10 %
Godox HC-150S насадка сотовая для LD150RS
Godox HC-150S насадка сотовая для LD150RS
Godox HC-150S насадка сотовая для LD150RS

Godox HC-150S насадка сотовая для LD150RS

Godox
Артикул: DAN-9529

Насадка сотовая Godox HC-150S для LD150RS - металлическая решетка для светодиодного осветителя Godox LD150RS. 

Описание

Сотовая насадка Godox Godox HC-150S предназначена для установки на светодиодный RGB осветитель Godox LD150RS. Модификатор закрепляется на корпусе осветителя при помощи удерживающих язычков-зажимов. Сотовая насадка сужает широкий световой поток, формируемый светодиодной панелью, и увеличивает контрастность свето-теневого рисунка, давая «жесткий свет».

Характеристики:

  • Модель -  HC-150S.
  • Совместимость - Осветитель Godox LD150SR RGB. 
  • Материал сот  - металл.
  • Размер - 450х340х14 мм
  • Размер упаковки  - 455х350х20 мм.
  • Вес - 240 г.

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