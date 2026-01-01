Godox HC-150S насадка сотовая для LD150RS

Сотовая насадка Godox Godox HC-150S предназначена для установки на светодиодный RGB осветитель Godox LD150RS. Модификатор закрепляется на корпусе осветителя при помощи удерживающих язычков-зажимов. Сотовая насадка сужает широкий световой поток, формируемый светодиодной панелью, и увеличивает контрастность свето-теневого рисунка, давая «жесткий свет».
Характеристики:
- Модель - HC-150S.
- Совместимость - Осветитель Godox LD150SR RGB.
- Материал сот - металл.
- Размер - 450х340х14 мм
- Размер упаковки - 455х350х20 мм.
- Вес - 240 г.