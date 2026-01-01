Godox CS-65T-S шторки тканевые для CS-65T

Ваш город:
Москва
Малая Семеновская 3с6
Время работы:
Пн-Пт : 10:30 - 21:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Съемная тканевая шторка легко крепится к софтбоксу, поднимается и опускается вокруг него. Позволяет контролировать распределение света, устраняет паразитарную засветку. Предназначена для софтбокса Godox CS-65T. Внешняя сторона - черная, внутренняя - черная/серебристая.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter