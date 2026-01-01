Godox BDR-C550 сотовая насадка

Godox тубус с сотой - для фотовспышек AD200, AD360 AD-S9.
Коническая насадка в форме тубуса с сотами. Позволяет получить узконаправленный луч света от вспышки для акцентирования деталей изображения или создания контрового источника света.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сотовая насадка Godox BDR-C550.
Сотовая решетка для портретной тарелки Godox BDR-W550. Изготовлена из металла, крепится тремя металлическими зажимами. Используется для сужения светового пучка и уменьшения световых потерь, например для яркого освещения части съемочной сцены и затемнения края освещаемой области. Диаметр - 55 см.
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Godox тубус с сотой - для фотовспышек AD200, AD360 AD-S9.
Коническая насадка в форме тубуса с сотами. Позволяет получить узконаправленный луч света от вспышки для акцентирования деталей изображения или создания контрового источника света.
Godox BDR-W55 портретная тарелка белая.
Байонет Bowens, насадка изготовлена из металла, белое отражающее покрытие, диаметр 53 см.
Fotokvant BGP-2711-02 Sky Blue фон бумажный 2.72х11 м небесно-голубой.
Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-02 размером 2,72х11 м цвет - голубой. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.