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Godox BDR-C550 сотовая насадка
Godox BDR-C550 сотовая насадка

Godox BDR-C550 сотовая насадка

Godox
Артикул: DAN-7220

Сотовая насадка Godox BDR-C550.

Сотовая решетка для портретной тарелки Godox BDR-W550. Изготовлена из металла, крепится тремя металлическими зажимами. Используется для сужения светового пучка и уменьшения световых потерь, например для яркого освещения части съемочной сцены и затемнения края освещаемой области. Диаметр - 55 см.

Описание

Godox BDR-C550 сотовая насадка

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