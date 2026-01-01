Godox BD-09A 30° сотовая насадка для R1200. 

Описание

Сотовая насадка Godox BD-09A 30° предназначена для установки на импульсной кольцевой голове Godox Wistro R1200 для вспышки AD1200pro.

Сотовая насадка выполнена из алюминия и окрашена в черный цвет. Модификатор легко устанавливается на внешний край рефлектора импульсной головы R1200 и удерживается при помощи трех язычков-зажимов.

Решетка с углом рассеяния 30° сужает широкий световой луч, формируемый импульсной головкой, создавая управляемый и направленный световой поток. Насадка используется для уменьшения световых потерь и выделения светотеневых акцентов.

Характеристики: