Godox BD-09A 30° сотовая насадка для R1200. 

Сотовая насадка Godox BD-09A 30° предназначена для установки на импульсной кольцевой голове Godox Wistro R1200 для вспышки AD1200pro.
Сотовая насадка выполнена из алюминия и окрашена в черный цвет. Модификатор легко устанавливается на внешний край рефлектора импульсной головы R1200 и удерживается при помощи трех язычков-зажимов.
Решетка с углом рассеяния 30° сужает широкий световой луч, формируемый импульсной головкой, создавая управляемый и направленный световой поток. Насадка используется для уменьшения световых потерь и выделения светотеневых акцентов.
Характеристики:
- Совместимость - Импульсная кольцевая голова Godox Wistro R1200 для вспышки AD1200pro
- Диаметр внешний 205мм
- Диаметр внутренний 105мм
- Угол рассеяния 30°
- Материал алюминий
- Размер упаковки 21.5х21х3 см
- Вес 60 г
- Вес с упаковкой 120 г