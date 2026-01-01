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Godox BD-09A 30° сотовая насадка для R1200
Godox BD-09A 30° сотовая насадка для R1200
Godox BD-09A 30° сотовая насадка для R1200

Godox BD-09A 30° сотовая насадка для R1200

Godox
Артикул: MTG-0549

Godox BD-09A 30° сотовая насадка для R1200. 

Сотовая насадка Godox BD-09A 30° предназначена для установки на импульсной кольцевой голове Godox Wistro R1200 для вспышки AD1200pro.

Описание

Сотовая насадка Godox BD-09A 30° предназначена для установки на импульсной кольцевой голове Godox Wistro R1200 для вспышки AD1200pro.

Сотовая насадка выполнена из алюминия и окрашена в черный цвет. Модификатор легко устанавливается на внешний край рефлектора импульсной головы R1200 и удерживается при помощи трех язычков-зажимов.

Решетка с углом рассеяния 30° сужает широкий световой луч, формируемый импульсной головкой, создавая управляемый и направленный световой поток. Насадка используется для уменьшения световых потерь и выделения светотеневых акцентов.

Характеристики: 

  • Совместимость - Импульсная кольцевая голова Godox Wistro R1200 для вспышки AD1200pro
  • Диаметр внешний 205мм
  • Диаметр внутренний 105мм
  • Угол рассеяния 30°
  • Материал алюминий
  • Размер упаковки 21.5х21х3 см
  • Вес 60 г
  • Вес с упаковкой 120 г

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