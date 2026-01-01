Aurora AHG037 сотовая решетка 20 градусов для рефлектора 34 см

Артикул: NVF-7549

Aurora AHG037 20 – сотовая насадка для ALR117. Сота размером 5х6,5мм, 20 градусов. Используется для создания направленного света. Применение данного модификатора позволяет уменьшить угол рассеивания света, при этом устраняется больше рассеянного света и появляется возможность формировать свет с большей точностью. Изготовлена из алюминия.