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Aurora AHG037 сотовая решетка 20 градусов для рефлектора 34 см
Aurora AHG037 сотовая решетка 20 градусов для рефлектора 34 см
Aurora AHG037 сотовая решетка 20 градусов для рефлектора 34 см
Aurora AHG037 сотовая решетка 20 градусов для рефлектора 34 см
Aurora AHG037 сотовая решетка 20 градусов для рефлектора 34 см
Aurora AHG037 сотовая решетка 20 градусов для рефлектора 34 см

Aurora AHG037 сотовая решетка 20 градусов для рефлектора 34 см

Aurora
Артикул: NVF-7549

Aurora AHG037 20 – сотовая насадка для ALR117. Сота размером 5х6,5мм, 20 градусов. Используется для создания направленного света. Применение данного модификатора позволяет уменьшить угол рассеивания света, при этом устраняется больше рассеянного света и появляется возможность формировать свет с большей точностью. Изготовлена из алюминия.

Описание

Aurora AHG037 сотовая решетка 20 градусов для рефлектора 34 см

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