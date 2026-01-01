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Aurora AHG036 сотовая решетка 20 градусов 210 мм
Aurora AHG036 сотовая решетка 20 градусов 210 мм
Aurora AHG036 сотовая решетка 20 градусов 210 мм
Aurora AHG036 сотовая решетка 20 градусов 210 мм

Aurora AHG036 сотовая решетка 20 градусов 210 мм

Aurora
Артикул: NVF-7368

Aurora AHG036 20 градусов – сотовая насадка для ALR115. Сота размером 5х6,5 мм, 20 градусов. Используется для создания направленного света. Применение данного модификатора позволяет уменьшить угол рассеивания света, при этом устраняется больше рассеянного света и появляется возможность формировать свет с большей точностью. Изготовлена из алюминия.

Описание

Aurora AHG036 сотовая решетка 20 градусов 210 мм

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