Aurora AHG036 сотовая решетка 20 градусов 210 мм

Артикул: NVF-7368

Aurora AHG036 20 градусов – сотовая насадка для ALR115. Сота размером 5х6,5 мм, 20 градусов. Используется для создания направленного света. Применение данного модификатора позволяет уменьшить угол рассеивания света, при этом устраняется больше рассеянного света и появляется возможность формировать свет с большей точностью. Изготовлена из алюминия.