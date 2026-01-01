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Aputure 45° для Amaran T4c соты
Aputure 45° для Amaran T4c соты
Aputure 45° для Amaran T4c соты

Aputure 45° для Amaran T4c соты

Aputure
Артикул: MTG-0502

Соты Aputure 45° для Amaran T4c. Соты для RGB стика позволяют сузить освещение до 45° и сделать тени на освещаемом объекте более резкими.

Описание

Aputure 45° для Amaran T4c соты

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