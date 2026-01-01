Арт. NVF-2760Kupo KCP-640M Steel Baby Boom журавль
Наличие
более 10 шт
Kupo KCP-640M Steel Baby Boom – телескопическая стальная штанга-журавль. Размер от 118 см до 240 см, вес 3,79 кг. Нагрузка при максимальном выдвижении – до 5 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Соты Aputure 45° для Amaran T4c. Соты для RGB стика позволяют сузить освещение до 45° и сделать тени на освещаемом объекте более резкими.
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Kupo KCP-640M Steel Baby Boom – телескопическая стальная штанга-журавль. Размер от 118 см до 240 см, вес 3,79 кг. Нагрузка при максимальном выдвижении – до 5 кг.