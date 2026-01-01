Godox RFT-2 фоновый рефлектор.

Фоновый рефлектор Godox RFT-2 увеличивает эффективный световой поток и формирует градиентный овальный светотеневой рисунок. Размещается за снимаемым объектом и направляется на фон, помогает осветить нужную область фона без паразитной засветки. Совместим с осветителями с байонетным креплением Bowens. Серебряное внутреннее покрытие создает равномерный и мягкий свет.
Характеристики:
- Байонет Bowens
- Цвет отражающего покрытия серебристый
- Материал Алюминий
- Размер упаковки 32х20х20 см
- Вес с упаковкой 400 г