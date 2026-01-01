Godox RFT-2 фоновый рефлектор.

Арт. OLE-1480

KUPO 080AC Midi Click stand 8" стойка 105 - 243 см с воздушным амортизатором

Стойка оснащена умным механизмом взаимной блокировки, позволяющим складывать ее и присоединять к другой одним движением, причем соединять стойки между собой можно любой стороной благодаря четырехсторонней конструкции механизма блокировки. Стойка оборудована пневмолифтом, а механизм складывания ножек усилен двойными распорками для дополнительной устойчивости и прочности.

В комплект входит адаптер KS-052 (1/4"-20M).







