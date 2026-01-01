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Godox RFT-2 фоновый рефлектор
Godox RFT-2 фоновый рефлектор

Godox RFT-2 фоновый рефлектор

Godox
Артикул: DAN-9535

Godox RFT-2 фоновый рефлектор.

Байонет Bowens, насадка изготовлена из металла, сереберистое отражающее покрытие.

Описание

Фоновый рефлектор Godox RFT-2 увеличивает эффективный световой поток и формирует градиентный овальный светотеневой рисунок. Размещается за снимаемым объектом и направляется на фон, помогает осветить нужную область фона без паразитной засветки. Совместим с осветителями с байонетным креплением Bowens. Серебряное внутреннее покрытие создает равномерный и мягкий свет.

Характеристики: 

  • Байонет Bowens
  • Цвет отражающего покрытия серебристый
  • Материал Алюминий
  • Размер упаковки 32х20х20 см
  • Вес с упаковкой 400 г

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