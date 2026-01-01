images
images
images
images
images
images
images
images
Amaran PT2c осветитель
Amaran PT2c осветитель
Amaran PT2c осветитель
Amaran PT2c осветитель
Amaran PT2c осветитель
Amaran PT2c осветитель
Amaran PT2c осветитель
Amaran PT2c осветитель

Amaran PT2c осветитель

Amaran
Артикул: MTG-0513

Amaran PT2c осветитель. Имеет автономное питание и дистанционное управление, а форм-фактор T12 позволяет использовать его со сторонними креплениями. Помимо 9 классических спецэффектов освещения, а новинке предусмотрено 7 адресных RGB FX режима. Впечатляющая способность менять оттенки и создавать градиенты всего на одном осветителе даст огромный просто для творчества.

Описание

Встроенная батарея на 38.5 Втч способна обеспечить до 170 минут работы на полной мощности и более 11 часов на минимальной. Подзарядить его можно от сетевого адаптера или внешнего аккумулятора с поддержкой Type-C Power Delivery.

Осветителем можно управлять через мобильное приложение Sidus Link, а при помощи специального адаптера (приобретается отдельно) вы сможете подключить его к DMX контроллеру.

Характеристики:

  • Вид осветителя: жезл
  • Особенности конструкции: встроенный дисплей
  • Мощность (макс): 16 Вт
  • Цветовая температура: 2700 — 10000
  • RGB режим: Да
  • Световой поток: 721 лм
  • TLCI: 98
  • CRI: 95
  • CQS: 96
  • SSI: 75
  • SSI (Tungsten): 85
  • Угол светового потока: 180 °
  • FX режимы: Paparazzi, Fireworks, Faulty bulb, Lightning, TV, Pulsing, Fire, Party, Cop car/Police, Rainbow, Color Cycle, Color chase, Color Fade, Pixel Fire
  • Питание: встроенный аккумулятор, сетевой адаптер
  • Вход: 5-20 В
  • Дополнительные функции: управление через приложение, DMX синхронизация
  • Ёмкость аккумулятора: 2600 мАч
  • Напряжение: 14.8 В
  • Энергия аккумулятора: 38.5 Втч
  • Время работы: 668 мин
  • Время зарядки: 170 мин
  • Имеет крепление: 3/8"
  • Габариты: 42 × 42 × 600 мм
  • Вес без упаковки: 705 г
  • Материал: АБС пластик
  • Защита: IP20

Комплектация

  • осветитель
  • сетевой адаптер Type-C 45W
  • крепление 3/8"
  • магнитное крепление T12 (2шт)
  • чехол

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Что такое гистограмма. Просто об очень полезном инструменте
Что такое гистограмма. Просто об очень полезном инструменте
Что надеть на собеседование в модельное агентство или на кастинг
Что надеть на собеседование в модельное агентство или на кастинг
Маша Ивашинцова
Маша Ивашинцова
Поворотные столы для 3D-съемки Fotokvant SM- . Как работает разметка
Поворотные столы для 3D-съемки Fotokvant SM- . Как работает разметка
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.