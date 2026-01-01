YongNuo YN608RGB осветитель кольцевой с цветовой температурой 5500K

Легкий и компактный осветитель с источником света в виде кольцевой панели со светодиодами, с регулируемой мощностью светового потока. Небольшие размеры осветителя и низкий уровень потребляемой светодиодами мощности делают этот осветитель привлекательным для использования в студии для портретной, предметной, рекламной и других видов фотосъемки.
Под рассеивателем находятся 304 светодиода - 5500 К и 80 - RGB которые могут светитить любым цветом из цветового спектра RGB. Выбор нужного цвета осуществляется пультом ДУ либо с помощью приложения для смартфона (IOS/Android).
Прибор может работать от литий ионных аккумуляторов (приобретаемых отдельно), типа NP-F970, NP-F750, либо к нему можно подключать внешний блок питания номиналом 12V 2A (приобретается отдельно).
Характеристики:
- светодиоды - 304 шт - 5500К, 80шт - RGB
- угол светодиодов - 55 град.
- угол светодиодов RGB - 110 град.
- цветовая температура - 5500 К + RGB любой цвет
- индекс цветопередачи - более 95
- мощность - 36,5 Вт
- световой поток - 4864 люмен
- питание - 2 литиевые батареи типа NP-F550/570/750/770/950/970 (не входят в комплект) или от дополнительного блока питания 8-12 вольт, 5А
- вес - 1,795 кг
- размеры - 52,5x52,5x4,5 см