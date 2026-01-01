YongNuo YN608RGB осветитель кольцевой с цветовой температурой 5500K

Описание

Легкий и компактный осветитель с источником света в виде кольцевой панели со светодиодами, с регулируемой мощностью светового потока. Небольшие размеры осветителя и низкий уровень потребляемой светодиодами мощности делают этот осветитель привлекательным для использования в студии для портретной, предметной, рекламной и других видов фотосъемки.

Под рассеивателем находятся 304 светодиода - 5500 К и 80 - RGB которые могут светитить любым цветом из цветового спектра RGB. Выбор нужного цвета осуществляется пультом ДУ либо с помощью приложения для смартфона (IOS/Android).

Прибор может работать от литий ионных аккумуляторов (приобретаемых отдельно), типа NP-F970, NP-F750, либо к нему можно подключать внешний блок питания номиналом 12V 2A (приобретается отдельно).

Характеристики: