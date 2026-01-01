images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
YongNuo YN608RGB осветитель кольцевой с цветовой температурой 5500K
YongNuo YN608RGB осветитель кольцевой с цветовой температурой 5500K
YongNuo YN608RGB осветитель кольцевой с цветовой температурой 5500K
YongNuo YN608RGB осветитель кольцевой с цветовой температурой 5500K
YongNuo YN608RGB осветитель кольцевой с цветовой температурой 5500K
YongNuo YN608RGB осветитель кольцевой с цветовой температурой 5500K
YongNuo YN608RGB осветитель кольцевой с цветовой температурой 5500K
YongNuo YN608RGB осветитель кольцевой с цветовой температурой 5500K
YongNuo YN608RGB осветитель кольцевой с цветовой температурой 5500K
YongNuo YN608RGB осветитель кольцевой с цветовой температурой 5500K

YongNuo YN608RGB осветитель кольцевой с цветовой температурой 5500K

Yongnuo
Артикул: DAN-3386

Осветитель кольцевой YongNuo YN608RGB с цветовой температурой 5500K.

Кольцевой осветитель с цветовой температурой 5500 К. Предназначен для использования в профессиональных студиях для съемок селфи, прямых трансляций (потокового видео) и макросъемки.

Описание

Легкий и компактный осветитель с источником света в виде кольцевой панели со светодиодами, с регулируемой мощностью светового потока. Небольшие размеры осветителя и низкий уровень потребляемой светодиодами мощности делают этот осветитель привлекательным для использования в студии для портретной, предметной, рекламной и других видов фотосъемки.

Под рассеивателем находятся 304 светодиода - 5500 К и 80 - RGB которые могут светитить любым цветом из цветового спектра RGB. Выбор нужного цвета осуществляется пультом ДУ либо с помощью приложения для смартфона (IOS/Android).

Прибор может работать от литий ионных аккумуляторов (приобретаемых отдельно), типа NP-F970, NP-F750, либо к нему можно подключать внешний блок питания номиналом 12V 2A (приобретается отдельно).

Характеристики:

  • светодиоды - 304 шт - 5500К, 80шт - RGB
  • угол светодиодов - 55 град.
  • угол светодиодов RGB - 110 град.
  • цветовая температура - 5500 К + RGB любой цвет
  • индекс цветопередачи - более 95
  • мощность - 36,5 Вт
  • световой поток - 4864 люмен
  • питание - 2 литиевые батареи типа NP-F550/570/750/770/950/970 (не входят в комплект) или от дополнительного блока питания 8-12 вольт, 5А
  • вес - 1,795 кг
  • размеры - 52,5x52,5x4,5 см

Комплектация

  • Светильник - 1 шт.
  • Пульт ДУ - 1 шт.
  • Чехол - 1 шт.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Аббас
Аббас
Комплект светодиодных осветителей с гигантскими возможностями Phottix (81423) Nuada S3 II LED Light Twin Kit Set
Комплект светодиодных осветителей с гигантскими возможностями Phottix (81423) Nuada S3 II LED Light Twin Kit Set
6 советов для создания идеальной композиции в портретной фотографии с объективом 50 мм
6 советов для создания идеальной композиции в портретной фотографии с объективом 50 мм
Рассел Ли - известный фотограф-этнограф и гений документальной фотографии
Рассел Ли - известный фотограф-этнограф и гений документальной фотографии
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.