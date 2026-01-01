Rotolight (R403) RL48 Sound and Light Kit for DSLR LED-осветитель в комплекте с микрофоном

Описание

Осветитель RL48 излучает постоянный свет без мерцания по яркости эквивалентный лампе накаливания 100 Вт. Угол освещения 140 градусов. Имеет регулируемую цветовую температура 6300 K, 5600 K «дневной свет», 4100 K и 3200 K.

Также возможно уменьшение яркости при помощи фильтров нейтральной плотности свыше 1,5 ст. В комплекте поставки диффузный фильтр и фильтр для устранения зеленоватого оттенка.

Питание осуществляется от 3 элементов формата AA, на одном комплекте возможна работа прибора до 4 часов непрерывного использования.

Микрофон Roto Mic - однонаправленный конденсаторный микрофон, 40Гц - 20кГц. Имеет регулятор уровня звука -10дБ / 0дБ / +10дБ, двухшаговый фильтр высоких частот 80Гц или плоский по выбору и прочную встроенную ударопоглощающющую подставку с адаптером горячий башмак.

Питание микрофона осуществляется от 9 В батареи, время работы до 100 часов.