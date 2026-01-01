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Godox LR180 LED Black осветитель кольцевой
Godox LR180 LED Black осветитель кольцевой
Godox LR180 LED Black осветитель кольцевой
Godox LR180 LED Black осветитель кольцевой
Godox LR180 LED Black осветитель кольцевой
Godox LR180 LED Black осветитель кольцевой
Godox LR180 LED Black осветитель кольцевой

Godox LR180 LED Black осветитель кольцевой

Godox
Артикул: DAN-5474

Осветитель Godox LR180 LED Black кольцевой.

Кольцевой осветитель мощностью 27 Вт, цветовая температура 5600 К, регулировка яркости от 10 до 100%, в комплекте сетевой адаптер и держатель для смартфона.

Описание

Осветитель формирует стабильный яркий световой поток со сбалансированной по дневному свету цветовой температурой 5600К. Диаметр осветителя 36 см, такой размер позволяет получить мягкий и бестеневой, но при этом объемный свет.

Кольцевой осветитель найдет применение в косметологических кабинетах и парикмахерских салонах: для освещения и съемки модели макияжа и причесок, в видеостудиях и конференц-залах для проведения онлайн-трансляций и стриминга видеороликов на YouTube, в фотостудиях для портретной и автопортретной съемки.

Яркость регулируется бесступенчато в диапазоне от 10 до 100%, значение яркости отображается на ЖК-дисплее. Прибор устанавливается практически на любую студийную стойку и имеет возможность наклона.
В комплекте - держатель для смартфона на гибкой штанге.

Характеристики:

  • мощность - 27 Вт
  • цветовая температура - 5600 К
  • показатель CRI (макс. яркость) - ≈92
  • показатель TLCI (макс. яркость) - ≈97
  • регулировка яркости - есть
  • количество светодиодов - 180
  • размер - 46х36,1x4 см
  • размер упаковки - 51,5х42х9 см
  • вес (с рассеивателем) - 0,9 кг
  • вес с упаковкой - 1,7 кг

Комплектация

  • Осветитель Godox LR180 Black.
  • Белый светорассеивающий фильтр.
  • Держатель для смартфона.
  • Сетевой адаптер.
  • Руководство по эксплуатации.

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