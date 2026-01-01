Godox LR180 LED Black осветитель кольцевой

Осветитель формирует стабильный яркий световой поток со сбалансированной по дневному свету цветовой температурой 5600К. Диаметр осветителя 36 см, такой размер позволяет получить мягкий и бестеневой, но при этом объемный свет.
Кольцевой осветитель найдет применение в косметологических кабинетах и парикмахерских салонах: для освещения и съемки модели макияжа и причесок, в видеостудиях и конференц-залах для проведения онлайн-трансляций и стриминга видеороликов на YouTube, в фотостудиях для портретной и автопортретной съемки.
Яркость регулируется бесступенчато в диапазоне от 10 до 100%, значение яркости отображается на ЖК-дисплее. Прибор устанавливается практически на любую студийную стойку и имеет возможность наклона.
В комплекте - держатель для смартфона на гибкой штанге.
Характеристики:
- мощность - 27 Вт
- цветовая температура - 5600 К
- показатель CRI (макс. яркость) - ≈92
- показатель TLCI (макс. яркость) - ≈97
- регулировка яркости - есть
- количество светодиодов - 180
- размер - 46х36,1x4 см
- размер упаковки - 51,5х42х9 см
- вес (с рассеивателем) - 0,9 кг
- вес с упаковкой - 1,7 кг