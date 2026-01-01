Godox LR120 LED Black кольцевой осветитель

Описание

Осветитель формирует стабильный, мягкий, ровный световой поток с регулируемой цветовой температурой от 3000 до 6000 К (в 6 ступеней, от холодного белого света до теплого). Диаметр осветителя 30,5 см, такой размер позволяет получить мягкий и бестеневой, но при этом объемный свет.

Индекс цветопередачи CRI/TLCI >90 (на 100% мощности) ставит осветитель в один ряд с профессиональным студийным оборудованием и дает возможность снимать фото и видео в естественных цветах, не требующих цветовой коррекции во время постобработки.

Мощность осветителя регулируется в 6 ступеней при помощи двух кнопок на проводном пульте управления. Освещенность при 100 % мощности на расстоянии 0,5 м составляет 550 лк.

Осветитель имеет в основании наклонный кронштейн, который может устанавливаться на стандартный шпигот 5/8'' (16 мм) осветительной стойки или другого держателя.

Характеристики: