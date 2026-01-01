images
images
images
images
-10 %
Godox LR120 LED Black кольцевой осветитель
Godox LR120 LED Black кольцевой осветитель
Godox LR120 LED Black кольцевой осветитель
Godox LR120 LED Black кольцевой осветитель

Godox LR120 LED Black кольцевой осветитель

Godox
Артикул: DAN-7493

Кольцевой осветитель Godox LR120 LED Black.

Кольцевой осветитель мощностью 10 Вт, цветовая температура от 3000 до 6000 К, регулировка яркости 6 ступеней, в комплекте держатель для смартфона. Внешний диаметр - 30,5 см.

Описание

Осветитель формирует стабильный, мягкий, ровный световой поток с регулируемой цветовой температурой от 3000 до 6000 К (в 6 ступеней, от холодного белого света до теплого). Диаметр осветителя 30,5 см, такой размер позволяет получить мягкий и бестеневой, но при этом объемный свет.

Индекс цветопередачи CRI/TLCI >90 (на 100% мощности) ставит осветитель в один ряд с профессиональным студийным оборудованием и дает возможность снимать фото и видео в естественных цветах, не требующих цветовой коррекции во время постобработки.

Мощность осветителя регулируется в 6 ступеней при помощи двух кнопок на проводном пульте управления. Освещенность при 100 % мощности на расстоянии 0,5 м составляет 550 лк.

Осветитель имеет в основании наклонный кронштейн, который может устанавливаться на стандартный шпигот 5/8'' (16 мм) осветительной стойки или другого держателя.

Характеристики:

  • мощность - 10 Вт
  • цветовая температура - от 3000 до 6000 К
  • показатель CRI (макс. яркость) - >90
  • показатель TLCI (макс. яркость) - >90
  • регулировка яркости - есть
  • количество светодиодов - 222
  • размер - 305х395х35 мм
  • размер упаковки - 38х31,5х4 см
  • вес - 0,4 кг
  • вес с упаковкой - 0,82 кг

Комплектация

  • Осветитель Godox LR120 Black.
  • Держатель для смартфона.
  • Руководство по эксплуатации.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Fotokvant SM-CL17 держатель с горячим башмаком для смартфона
Fotokvant SM-CL17 держатель с горячим башмаком для смартфона
Fotokvant SM-CL17 держатель с горячим башмаком для смартфона
Арт. MTG-2280
Fotokvant SM-CL17 держатель с горячим башмаком для смартфона
Наличие
более 10 шт

Fotokvant SM-CL17 держатель с башмаком для смартфона. Предназначен для установки смартфонов на штативы и струбцины с посадочным креплением 1/4". Для телефонов шириной от 60 до 100 мм. Имеет крепление под дополнительнительное оборудование, например LED-панель или микрофон.  

310 ₽
В корзину
Grifon LS 1900F компактная стойка 185 см
Grifon LS 1900F компактная стойка 185 см
Grifon LS 1900F компактная стойка 185 см
Арт. DAN-6269
Grifon LS 1900F компактная стойка 185 см
Наличие
более 10 шт

Стойка Grifon LS 1900F.

Четырехсекционная легкая компактная студийная стойка. Модель оснащена винтовыми фиксаторами. Для крепления оборудования имеется стандартный адаптер - 1/4". Максимальная высота - 185 см. Минимальная - 88 см. Длина в сложенном состоянии - 50 см. Цвет - черный.

1 240 ₽
В корзину
Fotokvant BGP-2711-14 Forsythia Yellow фон бумажный 2.72х11 м желтая форзиция
Fotokvant BGP-2711-14 Forsythia Yellow фон бумажный 2.72х11 м желтая форзиция
Fotokvant BGP-2711-14 Forsythia Yellow фон бумажный 2.72х11 м желтая форзиция
Арт. MTG-1661
Fotokvant BGP-2711-14 Forsythia Yellow фон бумажный 2.72х11 м желтая форзиция
Наличие
в наличии 4-10 шт

Fotokvant BGP-2711-14 Forsythia Yellow фон бумажный 2.72х11 м желтая форзиция.

Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-14 размером 2,72х11 м цвет - желтый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.

5 340 ₽
В корзину
Fotokvant SM-CL2 держатель для телефона черный
Fotokvant SM-CL2 держатель для телефона черный
Fotokvant SM-CL2 держатель для телефона черный
Арт. NVF-9002
Fotokvant SM-CL2 держатель для телефона черный
Наличие
более 10 шт

Fotokvant SM-CL2 – держатель для телефона черный.

Имеет два резьбовых крепления, расположенных у основания держателя и на задней части. Смартфон или другое устройство подобного вида можно закрепить с помощью двух мягких подушечек. Держатель совместим с любым смартфоном размером от 5,5 до 8,5 см. Размер – 73х35,5х25 мм. Вес – 30 гр.

160 ₽
В корзину
Fotokvant HB-04 Ballhead шаровая голова на горячий башмак до 2,5 кг
Fotokvant HB-04 Ballhead шаровая голова на горячий башмак до 2,5 кг
Fotokvant HB-04 Ballhead шаровая голова на горячий башмак до 2,5 кг
Арт. DAN-1491
Fotokvant HB-04 Ballhead шаровая голова на горячий башмак до 2,5 кг
Наличие
более 10 шт

Fotokvant HB-04 Ballhead - шаровая голова на горячий башмак. Максимальная нагрузка - 2,5 кг. Размер - 6,5x4x2,5 см.

Шаровая голова для установки осветительного оборудования на горячий башмак камеры. Позволяет устанавливать осветитель под нужным наклоном. Выдерживает большие нагрузки. Фиксируется за счет специального блокиратора. Резьбовое соединение 1/4". Изготовлена из алюминия.

570 ₽
В корзину

Видео

Майкл Кенна
Майкл Кенна
Магазин Фотогора. Rekam EF-PL1200 ProfiLight 1200 импульсный осветитель 1200 Дж
Магазин Фотогора. Rekam EF-PL1200 ProfiLight 1200 импульсный осветитель 1200 Дж
Дэвид Лашапель - глянцевый фотограф, провокационный клипмейкер и мастер сюрреалистичного гламура
Дэвид Лашапель - глянцевый фотограф, провокационный клипмейкер и мастер сюрреалистичного гламура
Видеоотчёт Фотогора и FOTO.RU с FOTOVIDEOFEST 2023 Санкт-Петербург
Видеоотчёт Фотогора и FOTO.RU с FOTOVIDEOFEST 2023 Санкт-Петербург
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.