FST DM-01 зеркало для кольцевого осветителя

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Малая Семеновская 3с6
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Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Зеркало двустороннее для кольцевых ламп. Диаметр - 6 дюймов (~15 см). Идеально подходит для нанесения макияжа и совершения различных косметических процедур. Две зеркальных стороны: обычная и увеличивающая. Крепление позволяет установить зеркало на студийную стойку, штативную головку или "горячий башмак".
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