FST DM-01 зеркало для кольцевого осветителя

Артикул: DAN-8777

Зеркало двустороннее для кольцевых ламп. Диаметр - 6 дюймов (~15 см). Идеально подходит для нанесения макияжа и совершения различных косметических процедур. Две зеркальных стороны: обычная и увеличивающая. Крепление позволяет установить зеркало на студийную стойку, штативную головку или "горячий башмак".