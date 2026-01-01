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FST DM-01 зеркало для кольцевого осветителя

FST DM-01 зеркало для кольцевого осветителя

FST
Артикул: DAN-8777

Зеркало двустороннее для кольцевых ламп. Диаметр -  6 дюймов (~15 см). Идеально подходит для нанесения макияжа и совершения различных косметических процедур.  Две зеркальных стороны: обычная и увеличивающая. Крепление позволяет установить зеркало на студийную стойку, штативную головку или "горячий башмак".

Описание

FST DM-01 зеркало для кольцевого осветителя

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