Color FS-480 кольцевая светодиодная лампа цветовая температура 3200-5500К розовая

Описание

Осветитель круглой формы мощностью 48 Вт, дает исключительно ровно и мягкое свечение, необходимое для съемки в портретном и каталожном жанре.

Питание осветителя осуществляется от сети 220 вольт или аккумулятора.

Панель состоит из 480 светодиодов, способных выдавать температуру от 3200 до 5500 К. Осветитель имеет диммерное управление яркостью и цветовой температурой.

Мощность светового потока составляет 4800 люмен.

Осветитель построен на новейших светодиодах с очень высокой отдачей (коэффициентом преобразования электроэнергии в свет - свыше 95) и с очень высоким временем жизни светодиодов.

Характеристики: