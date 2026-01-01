Color FA-480 кольцевая светодиодная лампа белая

Описание

Осветитель круглой формы мощностью 96 Вт, дает исключительно ровное и мягкое свечение, необходимое для съемки в портретном и каталожном жанре.

Лампа имеет сенсорное управление. также возможно управление лампой с помощью приложения на смартфоне.

Питание осветителя осуществляется от сети или двух аккумуляторов (приобретаются отдельно).

Панель состоит из 480 светодиодов, способных выдавать температуру от 2800 до 9990 К. Расширенный температурный диапазон позволяет создавать как откровенно контрастный студийный свет при фото и видео съемке, так и максимально натуральное, естественное освещение.

Мощность светового потока составляет 9600 люмен. Осветитель построен на новейших светодиодах с очень высокой отдачей (коэффициентом преобразования электроэнергии в свет - свыше 95) и с очень высоким временем жизни светодиодов.

Осветитель оснащен USB-портом.

Характеристики: