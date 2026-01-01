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Color FA-480 кольцевая светодиодная лампа белая
Color FA-480 кольцевая светодиодная лампа белая
Color FA-480 кольцевая светодиодная лампа белая
Color FA-480 кольцевая светодиодная лампа белая
Color FA-480 кольцевая светодиодная лампа белая

Color FA-480 кольцевая светодиодная лампа белая

Color
Артикул: DAN-4749

Кольцевая светодиодная лампа Color FA-480 белая. Осветитель кольцевой мощностью 96 Вт на 480 светодиодов с переменной температурой 2800-9990 K, внешний диаметр - 45 см, внутренний - 30 см. Световой поток - 9600 Лм. Вес - 2,1 кг. Цвет - черный. 

Описание

Осветитель круглой формы мощностью 96 Вт, дает исключительно ровное и мягкое свечение, необходимое для съемки в портретном и каталожном жанре. 

Лампа имеет сенсорное управление. также возможно управление лампой с помощью приложения на смартфоне.

Питание осветителя осуществляется от сети или двух аккумуляторов (приобретаются отдельно).

Панель состоит из 480 светодиодов, способных выдавать температуру от 2800 до 9990 К. Расширенный температурный диапазон позволяет создавать как откровенно контрастный студийный свет при фото и видео съемке, так и максимально натуральное, естественное освещение.

Мощность светового потока составляет 9600 люмен. Осветитель построен на новейших светодиодах с очень высокой отдачей (коэффициентом преобразования электроэнергии в свет - свыше 95) и с очень высоким временем жизни светодиодов.

Осветитель оснащен USB-портом.

Характеристики:

  • источник освещения - 480 LED-светодиодов
  • питание - от сети или аккумуляторов
  • управление - сенсорное
  • цветовая температура - 2800-9990 K
  • яркость - 9600 Лю
  • дальность освещения - до 30 м
  • вес - 2,1 кг
  • диаметр внешний - 45 см
  • диаметр внутренний - 30 см

Комплектация

  • Кольцевая лампа.
  • Белый матовый фильтр.
  • Универсальный держатель для телефона или фотоаппарата.
  • Кабель подключения.
  • Адаптер питания.
  • Брендовая сумка.
  • Зеркало двухсторонее.

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