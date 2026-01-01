SmallRig 3980 пульт управления проводной для светодиодных осветителей RC 350 / RC 450

Характеристики:
- Совместим с осветителями SmallRig RC350D / RC 350B / RC 450D / RC 450B
- Размеры 120 x 70 x 30 мм
- Вес 188 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
Пульт управления для осветителей SmallRig RC 350 / RC 450 COB LED оснащён разъемом с фиксатором. В комплекте есть зажим-струбцина с магнитным креплением, чтобы установить пульт в любом удобном месте. Пульт оснащен двухдюймовый ЖК-экраном для контроля за настройками осветителей.
Характеристики:
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