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-10 %
Godox RC-A5II пульт дистанционного управления

Godox RC-A5II пульт дистанционного управления

Godox
Артикул: DAN-8634

Пульт дистанционного управления Godox RC-A5II поддерживает 16 каналов и 6 групп для организации сложных световых схем, а также для устранения помех от других аналогичных систем радиоуправления. Питается от 2-х батареек типа AAA (приобретаются отдельно).
Пульт работает на частоте 433 МГц и способен управлять параметрами осветителя на расстоянии до 20 метров, в том числе и функцией управления режимами световых спецэффектов.
Размеры пульта :120x38x15 мм.

Описание

Godox RC-A5II пульт дистанционного управления

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