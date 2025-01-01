Falcon Eyes WC-LG пульт дистанционного управления для LED-осветителей

С помощью пульта можно включать и выключать приборы и производить регулировку яркости освещения.

Falcon Eyes WC-LG – пульт предназначен для удаленного управления работой LED-панелями LG 500/LED и LG 900/LED.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter