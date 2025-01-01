FST RC-LED-530ULK пульт дистанционного управления

Инфракрасный пульт ДУ для светодиодных панелей FST LED-530. Питание - 2 батарейки ААА. Используется для управления мощностью и цветовой температурой осветителя.

