FST RC-LED-530ULK пульт дистанционного управления

FST
Артикул: OLE-2177

Инфракрасный пульт ДУ для светодиодных панелей FST LED-530. Питание - 2 батарейки ААА. Используется для управления мощностью и цветовой температурой осветителя.

