Aputure Active Type-C - DMX In/Out Kit адаптер

Артикул: OLE-2140

Адаптер для подключения осветителя к DMX/RDM пульту. Имеет вход и выход для объединения оборудования в цепь, а также поддерживает автономное питание. Совместим с моделями Aputure MT Pro, INFINIBAR или MC Pro. В комплекте крепления для работы с разными видами осветителей.