Aputure Active Type-C - DMX In/Out Kit адаптер
Aputure Active Type-C - DMX In/Out Kit адаптер
Aputure Active Type-C - DMX In/Out Kit адаптер

Aputure Active Type-C - DMX In/Out Kit адаптер

Aputure
Артикул: OLE-2140

Адаптер для подключения осветителя к DMX/RDM пульту. Имеет вход и выход для объединения оборудования в цепь, а также поддерживает автономное питание. Совместим с моделями Aputure MT Pro, INFINIBAR или MC Pro. В комплекте крепления для работы с разными видами осветителей.

Описание

Вес 540 гр.

Комплектация

  • адаптер Type-C - DMX
  • крепление магнитное - 3/8"
  • адаптер 1/4" - 3/8"
  • крепление 3/8" - зажим

