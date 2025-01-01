Grifon RC-6WST пульт для системыа управления 6 фонов

Артикул: NVF-2692

С помощью системы дистанционного управления Grifon RC-6WST фотограф может быстро менять рабочий фон. Сворачивание и разворачивание фонов происходит автоматически. После окончания съемки одного нажатия кнопки достаточно, чтобы свернуть все фоны для их безопасного хранения.