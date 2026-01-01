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FST DM-01-1538 зеркало для кольцевого осветителя

FST DM-01-1538 зеркало для кольцевого осветителя

FST
Артикул: DAN-8778

 Зеркало двустороннее FST DM-01-1538 для кольцевых ламп, диаметром 15 см. Идеально подходит для нанесения макияжа и совершения различных косметических процедур. Две зеркальных стороны : обычная и увеличивающая. Крепление 1/4 дюйма позволяет также установить зеркало на студийную стойку.

Описание

FST DM-01-1538 зеркало для кольцевого осветителя

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