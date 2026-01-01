FST DM-01-1538 зеркало для кольцевого осветителя

E-IMAGE DS-01 настольная подставка-стойка для осветителей со стандартным креплением 16 мм
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Зеркало двустороннее FST DM-01-1538 для кольцевых ламп, диаметром 15 см. Идеально подходит для нанесения макияжа и совершения различных косметических процедур. Две зеркальных стороны : обычная и увеличивающая. Крепление 1/4 дюйма позволяет также установить зеркало на студийную стойку.
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E-IMAGE DS-01 настольная подставка-стойка для осветителей со стандартным креплением 16 мм
Адаптер-переходник Fotokvant FLH-51 с 1/4 на 3/8 дюйма.
Адаптер-переходник для установки студийных аксессуаров служит для перехода с резьбы 1/4 дюйма (мама) на резьбу 3/8 дюйма (папа). Материал - алюминий.