не исп!Zhiyun MOLUS X100 осветитель

Характеристики:
- Мощность 100 Вт ( в режиме RGB 30 Вт)
- Цветовая температура 2700-6500 К
- Индекс CRI >95
- Освещенность 3881 лк
- Установка осветителя на штатив
- Регулировка яркости
- Система охлаждения вентилятор
- Сетевой адаптер / кабель в комплекте
Москва
Малая Семеновская 3с6
Мобильный светодиодный RGB осветитель-моноблок. Байонет ZY Mount. Мощность 100 Вт, цветовая температура 2700-6200 К, CRI >95. В комплекте сетевой адаптер и минирефлектор.
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