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не исп!Zhiyun MOLUS X100 осветитель
не исп!Zhiyun MOLUS X100 осветитель

не исп!Zhiyun MOLUS X100 осветитель

Zhiyun
Артикул: OLE-2544

Мобильный светодиодный RGB осветитель-моноблок. Байонет ZY Mount. Мощность 100 Вт, цветовая температура 2700-6200 К, CRI >95. В комплекте сетевой адаптер и минирефлектор.

Описание

Характеристики:
  • Мощность 100 Вт ( в режиме RGB 30 Вт)
  • Цветовая температура 2700-6500 К
  • Индекс CRI >95
  • Освещенность 3881 лк 
  • Установка осветителя на штатив
  • Регулировка яркости
  • Система охлаждения вентилятор
  • Сетевой адаптер / кабель в комплекте

Комплектация

  • осветитель
  • отражатель Mini Reflector
  • сетевой адаптер 120 Вт
  • сумка для сетевого адаптера

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