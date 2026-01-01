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не исп!Zhiyun MOLUS X100 Combo осветитель
не исп!Zhiyun MOLUS X100 Combo осветитель
не исп!Zhiyun MOLUS X100 Combo осветитель
не исп!Zhiyun MOLUS X100 Combo осветитель

не исп!Zhiyun MOLUS X100 Combo осветитель

Zhiyun
Артикул: OLE-2546

Мобильный светодиодный RGB осветитель-моноблок. Байонет ZY Mount. Мощность 100 Вт, цветовая температура 2700-6200 К, CRI >95. В комплекте чехол, сетевой адаптер, адаптер на Bowens, батарейная рукоятка и минирефлектор.

Описание

Характеристики:
  • Мощность 100 Вт ( в режиме RGB 30 Вт)
  • Цветовая температура 2700-6500 К
  • Индекс CRI >95
  • Освещенность 3881 лк 
  • Установка осветителя на штатив
  • Регулировка яркости
  • Система охлаждения вентилятор
  • Сетевой адаптер / кабель в комплекте

Комплектация

  • осветитель
  • отражатель Mini Reflector
  • сетевой адаптер 120 Вт
  • сумка для сетевого адаптера
  • сумка для осветителя
  • плечевой ремень
  • батарейная рукоятка
  • адаптер Bowens

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