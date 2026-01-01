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не исп! Zhiyun FIVERAY M40 осветитель белый
не исп! Zhiyun FIVERAY M40 осветитель белый
не исп! Zhiyun FIVERAY M40 осветитель белый

не исп! Zhiyun FIVERAY M40 осветитель белый

Zhiyun
Артикул: OLE-2543

Компактный светодиодный осветитель. Мощность 40 Вт, цветовая температура 2700-6200 К, CRI >96.  Установка на стойки и штативы 1/4". Аккумулятор 2600 мАч.

Описание

Характеристики:
  • 176 светодиодов
  • Мощность 40 Вт 
  • Цветовая температура 2700-6200 К
  • Индекс CRI >96
  • Освещенность 14 000 люкс
  • Установка осветителя на штатив
  • Аккумулятор в комплекте
  • Емкость аккумулятора: 2600 мА*ч
  • Размеры 136.5 × 77.8 × 29 мм
  • Вес 560 гр

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