не исп! Zhiyun FIVERAY M40 осветитель белый

Характеристики:
- 176 светодиодов
- Мощность 40 Вт
- Цветовая температура 2700-6200 К
- Индекс CRI >96
- Освещенность 14 000 люкс
- Установка осветителя на штатив
- Аккумулятор в комплекте
- Емкость аккумулятора: 2600 мА*ч
- Размеры 136.5 × 77.8 × 29 мм
- Вес 560 гр
Москва
Малая Семеновская 3с6
Компактный светодиодный осветитель. Мощность 40 Вт, цветовая температура 2700-6200 К, CRI >96. Установка на стойки и штативы 1/4". Аккумулятор 2600 мАч.
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