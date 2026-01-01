Zhiyun FIVERAY FR100C COMBO (EX1F05) осветитель черный.

Поддержка регулировки цветовой температуры от 2700K до 6300K, а также возможность управления цветовым оттенком, насыщенностью и яркостью (RGB) с использованием полноцветного режима HIS дает больше свободы для адаптации освещения к любой съемочной сцене, будь то естественный свет или творческий замысел.
Встроенные вентиляторы обеспечивают эффективное охлаждение, благодаря чему его можно использовать даже при высоких температурах окружающей среды или в течение длительного времени. Встроенная батарея с 6 ячейками обеспечивает 1 ч 4 мин работы при 100% яркости, доступна быстрая зарядка PD (до 28 Вт) или постоянная работа от входящего в комплект адаптера питания на 120 Вт.
- Полный контроль диапазона цветовой температуры
- Большая встроенная батарея, 6 ячеек по 2600 мАч
- Быстрая зарядка через USB-C (Power Delivery, до 28 Вт).
- Эргономичное колесо управления и дисплей
- Черный или белый цвет корпуса
- Мощность в режиме постоянной цветовой температуры: 50 Вт + 50 Вт
- Освещенность в режиме постоянной цветовой температуры 6200 К: 1200 лк (на 1 м)
- Освещенность в режиме максимальной мощности 4000 К: 2200 лк (на 1 м)
- Светимость R: 23.3 лк (на 1 м)
- Светимость G: 62.2 лк (на 1 м)
- Светимость B: 17.5 лк (на 1 м)
Характеристики:
- Мощность 100 Вт
- Цветовая температура 2800K-6200K
- RGB-цвет есть
- CRI 96%
- TLCI 97%
- Габариты 502 x 46 x 47мм
- Вес 930 г
- Быстрая зарядка Есть
- Питание Встроенная батарея (6 ячеек)