Zhiyun FIVERAY FR100C COMBO (EX1F05) осветитель черный.

Описание

Поддержка регулировки цветовой температуры от 2700K до 6300K, а также возможность управления цветовым оттенком, насыщенностью и яркостью (RGB) с использованием полноцветного режима HIS дает больше свободы для адаптации освещения к любой съемочной сцене, будь то естественный свет или творческий замысел.

Встроенные вентиляторы обеспечивают эффективное охлаждение, благодаря чему его можно использовать даже при высоких температурах окружающей среды или в течение длительного времени. Встроенная батарея с 6 ячейками обеспечивает 1 ч 4 мин работы при 100% яркости, доступна быстрая зарядка PD (до 28 Вт) или постоянная работа от входящего в комплект адаптера питания на 120 Вт.

Полный контроль диапазона цветовой температуры

Большая встроенная батарея, 6 ячеек по 2600 мАч

Быстрая зарядка через USB-C (Power Delivery, до 28 Вт).

Эргономичное колесо управления и дисплей

Черный или белый цвет корпуса

Мощность в режиме постоянной цветовой температуры: 50 Вт + 50 Вт

Освещенность в режиме постоянной цветовой температуры 6200 К: 1200 лк (на 1 м)

Освещенность в режиме максимальной мощности 4000 К: 2200 лк (на 1 м)

Светимость R: 23.3 лк (на 1 м)

Светимость G: 62.2 лк (на 1 м)

Светимость B: 17.5 лк (на 1 м)

Характеристики: