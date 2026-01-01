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Zhiyun FIVERAY FR100C COMBO (EX1F05) осветитель черный
Zhiyun FIVERAY FR100C COMBO (EX1F05) осветитель черный
Zhiyun FIVERAY FR100C COMBO (EX1F05) осветитель черный
Zhiyun FIVERAY FR100C COMBO (EX1F05) осветитель черный
Zhiyun FIVERAY FR100C COMBO (EX1F05) осветитель черный
Zhiyun FIVERAY FR100C COMBO (EX1F05) осветитель черный

Zhiyun FIVERAY FR100C COMBO (EX1F05) осветитель черный

Zhiyun
Артикул: MTG-0553

Zhiyun FIVERAY FR100C COMBO (EX1F05) осветитель черный.

FR100C — мощный источник света, обладающий меньшими габаритами и весом, чем аналоги конкурентов, но при этом обеспечивающий в 5 раз большую яркость. FR100C может создавать освещенность до 21195 люкс (на расстоянии 0,3 м) с 100 ступенями регулировки для точного соответствия требованиям съемочной сцены. Эргономичное колесо управления и встроенный дисплей позволяют управлять источником одной рукой. Гнездо с резьбой ¼» в основании позволяет устанавливать FR100C на подвес, штатив, стойку или другую технику.

Описание

Поддержка регулировки цветовой температуры от 2700K до 6300K, а также возможность управления цветовым оттенком, насыщенностью и яркостью (RGB) с использованием полноцветного режима HIS дает больше свободы для адаптации освещения к любой съемочной сцене, будь то естественный свет или творческий замысел.

Встроенные вентиляторы обеспечивают эффективное охлаждение, благодаря чему его можно использовать даже при высоких температурах окружающей среды или в течение длительного времени. Встроенная батарея с 6 ячейками обеспечивает 1 ч 4 мин работы при 100% яркости, доступна быстрая зарядка PD (до 28 Вт) или постоянная работа от входящего в комплект адаптера питания на 120 Вт.

  • Полный контроль диапазона цветовой температуры
  • Большая встроенная батарея, 6 ячеек по 2600 мАч
  • Быстрая зарядка через USB-C (Power Delivery, до 28 Вт).
  • Эргономичное колесо управления и дисплей
  • Черный или белый цвет корпуса

 

  • Мощность в режиме постоянной цветовой температуры: 50 Вт + 50 Вт
  • Освещенность в режиме постоянной цветовой температуры 6200 К: 1200 лк (на 1 м)
  • Освещенность в режиме максимальной мощности 4000 К: 2200 лк (на 1 м)
  • Светимость R: 23.3 лк (на 1 м)
  • Светимость G: 62.2 лк (на 1 м)
  • Светимость B: 17.5 лк (на 1 м)

Характеристики:

  • Мощность 100 Вт
  • Цветовая температура 2800K-6200K
  • RGB-цвет есть
  • CRI 96%
  • TLCI 97%
  • Габариты 502 x 46 x 47мм
  • Вес 930 г
  • Быстрая зарядка Есть
  • Питание Встроенная батарея (6 ячеек)

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