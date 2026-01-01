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нне исп! Zhiyun FIVERAY F100 COMBO осветитель чёрный
нне исп! Zhiyun FIVERAY F100 COMBO осветитель чёрный
нне исп! Zhiyun FIVERAY F100 COMBO осветитель чёрный
нне исп! Zhiyun FIVERAY F100 COMBO осветитель чёрный

нне исп! Zhiyun FIVERAY F100 COMBO осветитель чёрный

Zhiyun
Артикул: OLE-2542

Мобильный светодиодный RGB осветитель в формате стик. Мощность 100 Вт, цветовая температура 2700-6200 К, CRI >97. 6 встроенных световых эффектов. Установка на стойки и штативы 1/4". Аккумулятор 2600 мАч

Описание

Характеристики:
  • 256 светодиодов
  • Мощность 100 Вт ( в режиме RGB 30 Вт)
  • Цветовая температура 2700-6200 К
  • Режим RGB
  • Индекс CRI >97
  • Освещенность 1200 лк (1м), 2300 лк (1м)
  • Установка осветителя на штатив
  • Светомоделирующие насадки соты, софтбокс, шторки
  • Фильтры в комплекте нет
  • Регулировка яркости
  • Система охлаждения вентилятор, гироскоп, радиатор
  • Аккумулятор в комплекте
  • Сетевой адаптер / кабель в комплекте
  • Напряжение питания 24 В
  • Емкость аккумулятора: 2600 мА*ч
  • Размеры 50,2 х 4,7 х 4,6 см
  • Вес 950 гр

Комплектация

  • осветитель
  • соты
  • рассеиватель
  • кашетирующие шторки
  • зарядный кабель Type-C
  • сетевой адаптер
  • кейс

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