нне исп! Zhiyun FIVERAY F100 COMBO осветитель чёрный

Характеристики:
- 256 светодиодов
- Мощность 100 Вт ( в режиме RGB 30 Вт)
- Цветовая температура 2700-6200 К
- Режим RGB
- Индекс CRI >97
- Освещенность 1200 лк (1м), 2300 лк (1м)
- Установка осветителя на штатив
- Светомоделирующие насадки соты, софтбокс, шторки
- Фильтры в комплекте нет
- Регулировка яркости
- Система охлаждения вентилятор, гироскоп, радиатор
- Аккумулятор в комплекте
- Сетевой адаптер / кабель в комплекте
- Напряжение питания 24 В
- Емкость аккумулятора: 2600 мА*ч
- Размеры 50,2 х 4,7 х 4,6 см
- Вес 950 гр