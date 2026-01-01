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YongNuo YN900II осветитель светодиодный с цветовой температурой 3200-5500K
YongNuo YN900II осветитель светодиодный с цветовой температурой 3200-5500K
YongNuo YN900II осветитель светодиодный с цветовой температурой 3200-5500K

YongNuo YN900II осветитель светодиодный с цветовой температурой 3200-5500K

Yongnuo
Артикул: DAN-3388

Осветитель светодиодный YongNuo YN900II с цветовой температурой 3200-5500 K.

Осветитель светодиодный с изменяемой температурой 3200-5500K. Панель имеет 900 светодиодов, 450 с цветовой температурой 3200 К и 450 с цветовой температурой 5500 K. В комплекте пульт ДУ.

Описание

Прибор оборудован встроенным вентилятором охлаждения, поэтому может работать без проблем продолжительное время. 

В отличие от предыдущей модели YN-900 данный осветитель оборудован повортным кронштейном, позволяющим установленный на стойке прибор наклонять и поворачивать на 360 градусов.

Осветитель имеет беспроводной пульт ДУ и мобильное приложение для смартфона работающего под управлением IOS/ANDROID, что помогает удаленно включать-выключать прибор и управлять световым потоком. Прибор может работать от аккумуляторов NP-F серии таких как Sony NP-F NP-F750, NP-F550, NP-F950 или их аналогов (не входят в комплект), либо к нему можно подключать внешний блок питания (приобретается отдельно).

Характеристики:

  • количество светодиодов - 900
  • цветовая температура - 3200-5500K
  • световой поток - 7200 LM
  • встроенные шторки - есть
  • угол освещения - 55 град.
  • вес - 1,48 кг

Комплектация

  • Светильник.
  • Пульт ДУ.
  • Фильтр – 2 шт.
  • Инструкция.

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