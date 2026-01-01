YongNuo YN900 осветитель светодиодный 5500K

Описание

Передняя рассеивающая панель оборудована магнитными держателями, что удобно для быстрой установки.Осветитель имеет беспроводной восьмиканальный пульт ДУ на 2,4 Ггц и мобильное приложение для смартфона, работающего под управлением IOS/ANDROID, что помогает удаленно включать-выключать прибор и управлять световым потоком.

Прибор может работать от двух литий-ионных аккумуляторов, которые следует приобрести отдельно, либо к нему можно подключать внешний блок питания (также приобретается отдельно).

Универсальный пульт ДУ, используемый для управления, имеет 8 каналов, что позволяет управлять восемью разными приборами раздельно. Приложение для смартфона, фактически дублирует функции пульта ДУ и предоставляет те же возможности.Электронная система позволяет не только экономить заряд батарей, но и отслеживать остаточную емкость во время работы.Эта версия прибора имеет цветовую температуру свечения 5500K и для регулировки цветовой температуры в комплекте имеется светофильтр.

Рукоятка, идущая в комплекте, позволяет устанавливать прибор на студийную стойку, а гнездо 1/4 дюйма дает возможность привинчивать его к любому фотоштативу.

Характеристики: