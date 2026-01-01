images
images
YongNuo YN900 осветитель светодиодный 5500K
YongNuo YN900 осветитель светодиодный 5500K

YongNuo YN900 осветитель светодиодный 5500K

Yongnuo
Артикул: NVF-9882

YongNuo YN900 - осветитель светодиодный с световой температурой 5500K.

Панель имеет 900 светодиодов, выдающих световой поток мощностью 7200 Лм и цветовую температуру - 5500К. 

Описание

Передняя рассеивающая панель оборудована магнитными держателями, что удобно для быстрой установки.Осветитель имеет беспроводной восьмиканальный пульт ДУ на 2,4 Ггц и мобильное приложение для смартфона, работающего под управлением IOS/ANDROID, что помогает удаленно включать-выключать прибор и управлять световым потоком. 

Прибор может работать от двух литий-ионных аккумуляторов, которые следует приобрести отдельно, либо к нему можно подключать внешний блок питания (также приобретается отдельно).

Универсальный пульт ДУ, используемый для управления, имеет 8 каналов, что позволяет управлять восемью разными приборами раздельно. Приложение для смартфона, фактически дублирует функции пульта ДУ и предоставляет те же возможности.Электронная система позволяет не только экономить заряд батарей, но и отслеживать остаточную емкость во время работы.Эта версия прибора имеет цветовую температуру свечения 5500K и для регулировки цветовой температуры в комплекте имеется светофильтр.

Рукоятка, идущая в комплекте, позволяет устанавливать прибор на студийную стойку, а гнездо 1/4 дюйма дает возможность привинчивать его к любому фотоштативу.

Характеристики:

  • количество светодиодов - 900
  • цветовая температура, К - 5500
  • диммер - нет 
  • размер, мм - 260х188х48
  • угол освещения, град. - 55
  • вес, кг – 1,48

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Обзор светодиодных панелей Phottix M500R и M1000R RGB Panel LED Light
Обзор светодиодных панелей Phottix M500R и M1000R RGB Panel LED Light
Phottix M1000R: обзор и тест светодиодной аккумуляторной панели
Phottix M1000R: обзор и тест светодиодной аккумуляторной панели
Фотобокс с подсветкой Simp Q Portable Photo Studio S
Фотобокс с подсветкой Simp Q Portable Photo Studio S
Анри Картье-Брессон
Анри Картье-Брессон
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.