YongNuo YN10800 осветитель светодиодный с цветовой температурой 3200-5500K

Описание

Прибор изготовлен по современной технологии производства, которая гарантирует работу прибора без мерцания и избавляет от стробоскопии. Он обладает возможностью включать и выключать осветители для 8 групп, а также регулировки яркости каждой группы. Управление осуществляется с помощью пульта ДУ или смартфона при наличии соответствующего приложения.

Осветитель может работать от литий ионных аккумуляторов (приобретаемых отдельно), типа NP-F970, NP-F750, либо к нему можно подключать внешний блок питания номиналом 19 V 5 A (приобретается отдельно).

Светильник снабжен мощным кронштейном, который позволяет его устаавливать в наклонном положении под требуемым для съемки углом.