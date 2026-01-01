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YongNuo YN10800 осветитель светодиодный с цветовой температурой 3200-5500K
YongNuo YN10800 осветитель светодиодный с цветовой температурой 3200-5500K
YongNuo YN10800 осветитель светодиодный с цветовой температурой 3200-5500K
YongNuo YN10800 осветитель светодиодный с цветовой температурой 3200-5500K

YongNuo YN10800 осветитель светодиодный с цветовой температурой 3200-5500K

Yongnuo
Артикул: DAN-3380

Осветитель светодиодный YongNuo YN10800 с цветовой температурой 3200-5500K.

Мощный осветитель в линейке принадлежностей для фото- и видеосъемки Yongnuo. Панель имеет 900 светодиодов, 450 диодов с цветовой температурой 5500K и 450 диодов с температурой 3200K.

Описание

Прибор изготовлен по современной технологии производствакоторая гарантирует работу прибора без мерцания и избавляет от стробоскопии. Он обладает возможностью включать и выключать осветители для 8 групп, а также регулировки яркости каждой группы. Управление осуществляется с помощью пульта ДУ или смартфона при наличии соответствующего приложения.

Осветитель может работать от литий ионных аккумуляторов (приобретаемых отдельно), типа NP-F970, NP-F750, либо к нему можно подключать внешний блок питания номиналом 19 V 5 A (приобретается отдельно).

Светильник снабжен мощным кронштейном, который позволяет его устаавливать в наклонном положении под требуемым для съемки углом.

Комплектация

  • Светильник с кронштейном.
  • Пульт ДУ.
  • Фильтры - 2 шт.

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