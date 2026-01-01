Yongnuo YN-320 LED 5500K накамерный свет светодиодный

Описание

Возможность управления мощностью освещения с помощь пульта дистанционного управления (дальность до 8 м), Данный пульт также позволяет управлять спуском затвора в камерах Canon, Nikon, Sony и Pentax, оснащенных инфракрасным датчиком.



Возможность управления мощностью освещения как в ручную, так и автоматически, с помощью встроенного датчика — при повышении яркости окружающего света светильник снижает мощность и наоборот.



Светодиодный осветитель Yongnuo YN-320 оснащен кнопкой «SOS» при нажатии которой светильник переходит в режим самостоятельной передачи светового сигнала международной системы оповещения о нужде в помощи «SOS International Distress Signal». С такой функцией светодиодный осветитель Yongnuo YN-320 является обязательным атрибутом для фотографа, путешествующего в диких экстремальных условиях/ Есть возможность переключения цветовой температуры.



Внимание! В комплект поставки не входит адаптер питания от сети и/или аккумуляторная батарея.

Характеристики: