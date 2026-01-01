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Yongnuo YN-320 LED 5500K накамерный свет светодиодный
Yongnuo YN-320 LED 5500K накамерный свет светодиодный
Yongnuo YN-320 LED 5500K накамерный свет светодиодный

Yongnuo YN-320 LED 5500K накамерный свет светодиодный

Yongnuo
Артикул: MTG-2778

Yongnuo YN-320 LED 5500K накамерный свет светодиодный. Светодиодный осветитель Yongnuo YN-320 на 320 светодиодах, с возможностью регулировки мощности освещения, в т.ч. дистанционно с помощью пульта д/у, предназначен для подсветки при фото и видео съемке или как источник постоянного дополнительного света.

Описание

Возможность управления мощностью освещения с помощь пульта дистанционного управления (дальность до 8 м), Данный пульт также позволяет управлять спуском затвора в камерах Canon, Nikon, Sony и Pentax, оснащенных инфракрасным датчиком.

Возможность управления мощностью освещения как в ручную, так и автоматически, с помощью встроенного датчика — при повышении яркости окружающего света светильник снижает мощность и наоборот.

Светодиодный осветитель Yongnuo YN-320 оснащен кнопкой «SOS» при нажатии которой светильник переходит в режим самостоятельной передачи светового сигнала международной системы оповещения о нужде в помощи «SOS International Distress Signal». С такой функцией светодиодный осветитель Yongnuo YN-320 является обязательным атрибутом для фотографа, путешествующего в диких экстремальных условиях/ Есть возможность переключения цветовой температуры.

Внимание! В комплект поставки не входит адаптер питания от сети и/или аккумуляторная батарея.

Характеристики:

  • Количество светодиодов - 320
  • Цветовая температура, К - 5500
  • Мощность диодов, Вт - 20
  • Диммер - есть
  • Шторки - есть
  • Цветные фильтры - есть

Комплектация

  • Цветные фильтры
  • Осветитель
  • Пульт ДУ
  • Кронштейн

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