RusRay KT 40P светодиодный заливающий осветитель мощность 40Вт

Встроенный матовый фильтр гарантирует широкий угол светового потока (угол половинной яркости 110 градусов), мягкий свет и отсутствие мультитеней.
За счет невысокой цены, небольших габаритных размеров и веса, низкого энергопотребления и широкого светового потока осветитель RusRay KT 40P идеален для выезда.
Питание осуществляется от аккумуляторных батарей с креплением V-Lock, свинцово-кислотных аккумуляторов или от источника питания 220 В, идущего в комплекте со светильником. Диапазон входных напряжений от 15 до 18 В. Разъем XLR-4 pin.
Доступны два решения с цветовой температурой 3200 К и 5600 К.
Характеристики:
- освещенность 1м 3200/5600 - 610/760 лк
- освещенность 2м 3200/5600 - 170/210 лк
- освещенность 3м 3200/5600 - 80/95 лк
- освещенность 4м 3200/5600 - 55/65 лк
- тип крепления - спигот-адаптер 16 мм, "мама"
- угол половинной яркости - 110 градусов
- площадь светоизлучающей поверхности - 80 кв. см
- диапазон регулировки яркости - 0-100%
- индекс цветопередачи - 95
- цветовая температура - 3200 K/5600 K
- использование для высокоскоростной съемки - да
- управление - ручное
- напряжение питания - 15...18 В
- потребляемая мощность - 38 Вт
- габариты осветителя - 240 х 185 х 85 мм (с лирой и спигот-адаптером)
- масса осветителя - 1.9 кг