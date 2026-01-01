RusRay KT 40P светодиодный заливающий осветитель мощность 40Вт

Описание

Встроенный матовый фильтр гарантирует широкий угол светового потока (угол половинной яркости 110 градусов), мягкий свет и отсутствие мультитеней.

За счет невысокой цены, небольших габаритных размеров и веса, низкого энергопотребления и широкого светового потока осветитель RusRay KT 40P идеален для выезда.

Питание осуществляется от аккумуляторных батарей с креплением V-Lock, свинцово-кислотных аккумуляторов или от источника питания 220 В, идущего в комплекте со светильником. Диапазон входных напряжений от 15 до 18 В. Разъем XLR-4 pin.

Доступны два решения с цветовой температурой 3200 К и 5600 К.

Характеристики: