RusRay KT 200 светодиодный заливающий осветитель мощность 195Вт

Описание

В светодиодном осветителе RusRay KT 200 встроенный матовый фильтр гарантирует широкий угол светового потока (угол половинной яркости 110 градусов), мягкий свет и отсутствие мультитеней.

От люминесцентных ламп светодиодный осветитель RusRay KT 200 выгодно отличается небольшими габаритами, низким энергопотреблением и широким световым потоком.

Кроме функции управления яркостью, пользователю доступна информация о времени общей наработки прибора.

Блок управления оснащен функцией мягкого старта для предотвращения негативного влияния переходных процессов на электронику и продлевает срок службы прибора.

Осветитель оснащен памятью уровня светового потока, который был установлен перед выключением. Имеет автоматическое переключение при подаче DMX сигнала.

Доступны два решения с цветовой температурой 3200 К и 5600 К.

Характеристики: