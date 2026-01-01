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RusRay KT 200 светодиодный заливающий осветитель мощность 195Вт
RusRay KT 200 светодиодный заливающий осветитель мощность 195Вт
RusRay KT 200 светодиодный заливающий осветитель мощность 195Вт
RusRay KT 200 светодиодный заливающий осветитель мощность 195Вт

RusRay KT 200 светодиодный заливающий осветитель мощность 195Вт

RusRay
Артикул: MTG-0322

Светодиодный осветитель RusRay KT 200 - энергоэффективный прибор рассеянного света с мощным световым потоком и высоким индексом цветопередачи (CRI) - 95.

Интенсивность прибора можно регулировать вручную либо по цифровому протоколу (DMX 512) с пульта.

Источник света - светодиодная матрица, имеется встроенный матовый фильтр.

Осветитель рекомендуется использовать для профессионального применения в качестве источника заполняющего света и освещения фона рир-проекции.

Имеет декларацию соответствия таможенного союза.

Описание

В светодиодном осветителе RusRay KT 200 встроенный матовый фильтр гарантирует широкий угол светового потока (угол половинной яркости 110 градусов), мягкий свет и отсутствие мультитеней.

От люминесцентных ламп светодиодный осветитель RusRay KT 200 выгодно отличается небольшими габаритами, низким энергопотреблением и широким световым потоком.

Кроме функции управления яркостью, пользователю доступна информация о времени общей наработки прибора.

Блок управления оснащен функцией мягкого старта для предотвращения негативного влияния переходных процессов на электронику и продлевает срок службы прибора.

Осветитель оснащен памятью уровня светового потока, который был установлен перед выключением. Имеет автоматическое переключение при подаче DMX сигнала.

Доступны два решения с цветовой температурой 3200 К и 5600 К.

Характеристики:

  • освещенность 1м 3200/5600 - 3000/3750 лк
  • освещенность 2м 3200/5600 - 730/910 лк
  • освещенность 3м 3200/5600 - 360/450 лк
  • освещенность 4м 3200/5600 - 240/300 лк
  • тип крепления - спигот-адаптер 16 мм, "мама"
  • угол половинной яркости - 110 градусов
  • площадь светоизлучающей поверхности - 320 кв. см
  • диапазон регулировки яркости - 5-100 %
  • индекс цветопередачи - 95
  • цветовая температура - 3200 K/5600 K
  • использование для высокоскоростной съемки - да
  • управление - ручное, по цифровому протоколу DMX 512
  • напряжение питания - 190...240 В
  • потребляемая мощность - 195 Вт
  • габариты осветителя - 380 х 325 х 85 мм (с лирой и спигот-адаптером)
  • масса осветителя - 7.5 кг

Комплектация

  • Осветитель.
  • Шторки.
  • Лира.
  • Спигот-адаптер (16 мм).
  • Шнур питания.
  • Паспорт.
  • Инструкция.

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