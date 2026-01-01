RusRay KT 130 светодиодный заливающий осветитель мощность 130Вт

Встроенный матовый фильтр гарантирует широкий угол светового потока (угол половинной яркости 110 градусов), мягкий свет и отсутствие мультитеней.
От люминесцентных ламп светодиодный осветитель RusRay KT 130 выгодно отличается небольшими габаритами, низким энергопотреблением и широким световым потоком.
Кроме функции управления яркостью, пользователю доступна информация о времени общей наработки прибора.
Блок управления оснащен функцией мягкого старта для предотвращения негативного влияния переходных процессов на электронику и продлевает срок службы прибора.
Осветитель оснащен памятью уровня светового потока, который был установлен перед выключением. Имеет автоматическое переключение при подаче DMX сигнала.
Доступны два решения с цветовой температурой 3200 К и 5600 К.
Характеристики:
- освещенность 1м 3200/5600 - 2350/2950 лк
- освещенность 2м 3200/5600 - 630/790 лк
- освещенность 3м 3200/5600 - 340/420 лк
- освещенность 4м 3200/5600 - 200/250 лк
- тип крепления - спигот-адаптер 16 мм, "мама"
- угол половинной яркости - 110 градусов
- площадь светоизлучающей поверхности - 320 кв. см
- диапазон регулировки яркости - 0-100%
- индекс цветопередачи - 95
- цветовая температура - 3200 K/5600 K
- использование для высокоскоростной съемки - да
- управление - ручное, по цифровому протоколу DMX 512
- напряжение питания - 190...240 В
- потребляемая мощность - 130 Вт
- габариты осветителя - 380 х 325 х 85 мм (с лирой и спигот-адаптером)
- масса осветителя - 7.3 кг