RusRay KC 40P светодиодный заливающий осветитель мощность 35Вт

Артикул: MTG-0316

Светодиодный осветитель RusRay KC 40P создан на основе технологии удаленного люминофора. Доступен с цветовой температурой 3200 К и 5600 К. Обладает высоким индексом цветопередачи (CRI) - более 96.

Интенсивность прибора регулируется вручную.

RusRay KC 40P может быть использован на выезде как заполняющий источник света. Возможно использование для высокоскоростной съемки.

Имеет декларацию соответствия таможенного союза.