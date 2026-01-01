RusRay KC 40P светодиодный заливающий осветитель мощность 35Вт

Светодиодный осветитель - первое компактное решение на российском рынке, произведенное на основе технологии удаленного люминофора.
Основное преимущество этой технологии - отсутствие световых потерь, связанных с нагревом светодиодов и получение ровного светового потока. Источником света являются не точечные источники, а вся излучающая поверхность светильника. Вследствие удаленности пластины с люминофором от облучающих её светодиодов, работающих в УФ-диапазоне, отсутствует нагрев люминофора и как следствие высокая светоотдача и долгий срок службы.
От люминесцентных ламп светодиодный осветитель RusRay KC 40P выгодно отличается небольшими размерами, низким энергопотреблением (40 Вт), широким световым потоком. Угол половинной яркости для RusRay KC 40Р составляет 120 градусов.
Питание осуществляется от аккумуляторных батарей с креплением V-Lock, свинцово-кислотных аккумуляторов или от источника питания 220 В, идущего в комплекте с осветителем. Широкий диапазон входных напряжений от 12 до 30 В. Два разъема XLR-3 pin и XLR-4 pin позволят подключить его к системам электропитания ведущих производителей.
Характеристики:
- освещенность 1м 3200/5600 - 670/840 лк
- освещенность 2м 3200/5600 - 175/219 лк
- освещенность 3м 3200/5600 - 97/122 лк
- освещенность 4м 3200/5600 - 64/80 лк
- тип крепления - спигот-адаптер 16 мм, "мама"
- угол половинной яркости - 120 градусов
- площадь светоизлучающей поверхности - 80 кв.см
- диапазон регулировки яркости - 0-100 %
- индекс цветопередачи - более 96
- цветовая температура - 3200 K/5600 K
- использование для высокоскоростной съемки - да
- управление - ручное
- напряжение питания - 12-30 В
- потребляемая мощность - 40 Вт
- габариты осветителя - 240 х 185 х 85 мм
- масса осветителя - 1.9 кг