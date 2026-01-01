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RusRay KC 40 светодиодный заливающий осветитель мощность 35Вт
RusRay KC 40 светодиодный заливающий осветитель мощность 35Вт
RusRay KC 40 светодиодный заливающий осветитель мощность 35Вт

RusRay KC 40 светодиодный заливающий осветитель мощность 35Вт

RusRay
Артикул: MTG-0315

Светодиодный осветитель RusRay KC 40 создан на основе технологии удаленного люминофора.

Яркость прибора регулируется вручную либо по цифровому протоколу (DMX 512) с пульта. Обладает высоким индексом цветопередачи (CRI) - более 96.

RusRay KC 40 может быть использован на выезде в качестве источников основного света и в небольших студиях в качестве прибора рисующего света. Возможно использование для высокоскоростной съемки.

Имеет декларацию соответствия таможенного союза.

Описание

Светодиодный осветитель RusRay KC 40 - первое компактное решение на российском рынке, произведенное на основе технологии удаленного люминофора. Основное преимущество этой технологии - отсутствие световых потерь, связанных с нагревом светодиодов и получение ровного светового потока. Источником света являются не точечные источники, а вся излучающая поверхность светильника. Вследствие удаленности пластины с люминофором от облучающих её светодиодов, работающих в УФ-диапазоне, отсутствует нагрев люминофора и как следствие высокая светоотдача и долгий срок службы.

От люминесцентных ламп светодиодный осветитель RusRay KC 40 выгодно отличается небольшими размерами, низким энергопотреблением (40 Вт), широким световым потоком. Угол половинной яркости для RusRay KC 40 составляет 120 градусов.

Кроме функции управления яркостью, пользователю доступна информация о времени общей наработки прибора. Блок управления оснащен функцией мягкого старта для предотвращения негативного влияния переходных процессов на электронику и продлевает срок службы прибора.

Осветитель оснащен памятью уровня светового потока, который был установлен перед выключением. Имеется автоматическое переключение на управление по протоколу DMX 512 при наличии сигнала от пульта на входе/выходе.

Доступны два решения с цветовой температурой 3200 К и 5600 К.

Характеристики:

  • освещенность 1м 3200/5600 - 670/840 лк
  • освещенность 2м 3200/5600 - 175/219 лк
  • освещенность 3м 3200/5600 - 97/122 лк
  • освещенность 4м 3200/5600 - 64/80 лк
  • тип крепления - спигот-адаптер 16 мм, "мама"
  • угол половинной яркости - 120 градусов
  • площадь светоизлучающей поверхности - 80 кв.см
  • диапазон регулировки яркости - 0-100 %
  • индекс цветопередачи - более 96
  • цветовая температура - 3200 K/5600 K
  • использование для высокоскоростной съемки - да
  • управление - ручное, по цифровому протоколу DMX 512
  • напряжение питания - 190...240 В
  • потребляемая мощность - 40 Вт
  • габариты осветителя - 240 х 185 х 110 мм
  • масса осветителя - 2.3 кг

Комплектация

  • Осветитель.
  • Лира.
  • Спигот-адаптер (16 мм).
  • Шнур питания.
  • Паспорт.
  • Инструкция.

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