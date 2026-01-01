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RusRay KC 250 светодиодный заливающий осветитель мощность 145Вт
RusRay KC 250 светодиодный заливающий осветитель мощность 145Вт
RusRay KC 250 светодиодный заливающий осветитель мощность 145Вт

RusRay KC 250 светодиодный заливающий осветитель мощность 145Вт

RusRay
Артикул: MTG-0318

Светодиодный осветитель RusRay KC 250 создан на основе технологии удаленного люминофора.

Яркость прибора регулируется вручную либо по цифровому протоколу (DMX 512) с пульта.

Обладает высоким индексом цветопередачи (CRI) - более 96.

Осветитель может быть использован в малых и средних студиях, как заливающий или заполняющий источник света. Возможно использование для высокоскоростной съемки.

Имеет декларацию соответствия таможенного союза.

Описание

Светодиодный осветитель RusRay KC 250 - компактное решение с мощным световым потоком, произведенное на основе технологии удаленного люминофора. Основное преимущество этой технологии - отсутствие световых потерь, связанных с нагревом светодиодов и получение ровного светового потока. Источником света являются не точечные источники, а вся излучающая поверхность светильника. Благодаря этому получается ровный световой поток с углом половинной яркости 120 градусов. Вследствие удаленности пластины с люминофором от облучающих её светодиодов, работающих в УФ-диапазоне, отсутствует нагрев люминофора и как следствие - высокая светоотдача и долгий срок службы.

От люминесцентных ламп светодиодный осветитель RusRay KC 250 выгодно отличается небольшими размерами, низким энергопотреблением (145 Вт), мощным световым потоком.

Кроме функции управления яркостью, пользователю доступна информация о времени общей наработки прибора. Блок управления оснащен функцией мягкого старта для предотвращения негативного влияния переходных процессов на электронику и продлевает срок службы прибора.

Осветитель оснащен памятью уровня светового потока, который был установлен перед выключением. Имеется автоматическое переключение на управление по протоколу DMX 512 при наличии сигнала от пульта на входе/выходе.

Доступны два решения с цветовой температурой 3200 К.

Характеристики:

  • освещенность 1м 3200 - 3150 лк
  • освещенность 2м 3200 - 915 лк
  • освещенность 3м 3200 - 490 лк
  • освещенность 4м 3200 - 330 лк
  • тип крепления - спигот-адаптер 16 мм, "мама"
  • угол половинной яркости - 120 градусов
  • площадь светоизлучающей поверхности - 430 кв.см
  • диапазон регулировки яркости - 0-100 %
  • индекс цветопередачи - более 96
  • цветовая температура - 3200 K
  • использование для высокоскоростной съемки - да
  • управление - ручное, по цифровому протоколу DMX 512
  • напряжение питания - 190...240 В
  • потребляемая мощность - 145 Вт
  • габариты осветителя - 380 х 325 х 85 мм (с лирой и спигот-адаптером)
  • масса осветителя - 7.5 кг

Комплектация

  • Осветитель.
  • Шторки.
  • Лира.
  • Спигот-адаптер (16 мм).
  • Шнур питания.
  • Паспорт.
  • Инструкция.

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