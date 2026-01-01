RusRay KB 60P Bi-Color светодиодный заливающий осветитель мощность 60Вт

Описание

В светодиодном осветителе RusRay KB 60P источник света - светодиодная матрица. Встроенный матовый фильтр гарантирует широкий угол светового потока, мягкий свет и отсутствие мультитеней.

Пассивная система охлаждения спроектирована из расчета получения максимального КПД светодиода.

Отсутствие мерцания при высокоскоростной съемке.

Для удобства студийной инсталляции блок питания расположен внутри корпуса. Цветовая температура регулируется в диапазоне от 2800 К до 5800 К.

RusRay KB 60P рекомендуется использовать для выездных съемок или в малых студиях в качестве источника заполняющего (заливающего) света или бокового света . За счет невысокой цены, небольших габаритных размеров и веса, низкого энергопотребления и широкого светового потока осветитель RusRay KB 60P идеален для выезда.

Характеристики: