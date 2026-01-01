RusRay KB 60P Bi-Color светодиодный заливающий осветитель мощность 60Вт

В светодиодном осветителе RusRay KB 60P источник света - светодиодная матрица. Встроенный матовый фильтр гарантирует широкий угол светового потока, мягкий свет и отсутствие мультитеней.
Пассивная система охлаждения спроектирована из расчета получения максимального КПД светодиода.
Отсутствие мерцания при высокоскоростной съемке.
Для удобства студийной инсталляции блок питания расположен внутри корпуса. Цветовая температура регулируется в диапазоне от 2800 К до 5800 К.
RusRay KB 60P рекомендуется использовать для выездных съемок или в малых студиях в качестве источника заполняющего (заливающего) света или бокового света . За счет невысокой цены, небольших габаритных размеров и веса, низкого энергопотребления и широкого светового потока осветитель RusRay KB 60P идеален для выезда.
Характеристики:
- тип крепления - спигот-адаптер 16 мм, "мама"
- угол половинной яркости - 110 градусов
- площадь светоизлучающей поверхности - 390 кв. см
- диапазон регулировки яркости - 0-100%
- индекс цветопередачи - 95
- цветовая температура - 3200 K/5600 K
- использование для высокоскоростной съемки - да
- управление - ручное
- напряжение питания - 12...30 В
- потребляемая мощность - 55 Вт
- масса осветителя - 2.5 кг