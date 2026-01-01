images
RusRay KB 60P Bi-Color светодиодный заливающий осветитель мощность 60Вт

RusRay KB 60P Bi-Color светодиодный заливающий осветитель мощность 60Вт

RusRay
Артикул: MTG-0326

Компактный светодиодный Bi-Color осветитель RusRay KB 60P мощностью 60 Вт. Высокая светоотдача обеспечивается применением светодиодов на кристаллах BridgeLux последнего поколения. Индекс цветопередачи (CRI) - 95. Угол половинной яркости 110 градусов. Управление ручное. Пассивное охлаждение.

Питание осуществляется от аккумуляторных батарей с креплением V-Lock/AB, свинцово-кислотных аккумуляторов или от источника питания 220 В, идущего в комплекте с осветителем. Диапазон входных напряжений от 12 до 30 В. Разъем XLR-4 pin.

Имеет декларацию соответствия таможенного союза.

Описание

В светодиодном осветителе RusRay KB 60P источник света - светодиодная матрица. Встроенный матовый фильтр гарантирует широкий угол светового потока, мягкий свет и отсутствие мультитеней.

Пассивная система охлаждения спроектирована из расчета получения максимального КПД светодиода.

Отсутствие мерцания при высокоскоростной съемке.

Для удобства студийной инсталляции блок питания расположен внутри корпуса. Цветовая температура регулируется в диапазоне от 2800 К до 5800 К.

RusRay KB 60P рекомендуется использовать для выездных съемок или в малых студиях в качестве источника заполняющего (заливающего) света или бокового света . За счет невысокой цены, небольших габаритных размеров и веса, низкого энергопотребления и широкого светового потока осветитель RusRay KB 60P идеален для выезда.

Характеристики:

  • тип крепления - спигот-адаптер 16 мм, "мама"
  • угол половинной яркости - 110 градусов
  • площадь светоизлучающей поверхности - 390 кв. см
  • диапазон регулировки яркости - 0-100%
  • индекс цветопередачи - 95
  • цветовая температура - 3200 K/5600 K
  • использование для высокоскоростной съемки - да
  • управление - ручное
  • напряжение питания - 12...30 В
  • потребляемая мощность - 55 Вт
  • масса осветителя - 2.5 кг

Комплектация

  • Осветитель.
  • Шторки.
  • Лира.
  • Спигот-адаптер (16 мм).
  • Блок питания.
  • Шнур питания.
  • Паспорт.
  • Инструкция.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Обзор светодиодных панелей Phottix M500R и M1000R RGB Panel LED Light
Обзор светодиодных панелей Phottix M500R и M1000R RGB Panel LED Light
Phottix M1000R: обзор и тест светодиодной аккумуляторной панели
Phottix M1000R: обзор и тест светодиодной аккумуляторной панели
Абидмиан Л.Сайед
Абидмиан Л.Сайед
Photographers: L-478DR Features &amp; Benefits of the Sekonic LITEMASTER PRO Series
Photographers: L-478DR Features & Benefits of the Sekonic LITEMASTER PRO Series
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.