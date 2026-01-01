RusRay KB 45P Bi-Color светодиодный заливающий осветитель мощность 45Вт

В светодиодном осветителе RusRay KB 45P встроенный матовый фильтр гарантирует широкий угол светового потока (угол половинной яркости 110 градусов), мягкий свет и отсутствие мультитеней.
Пассивная система охлаждения спроектирована из расчета получения максимального КПД светодиода.
Цветовая температура регулируется в диапазоне от 2800 К до 5800 К.
Рекомендуется использовать для выездных съемок или в малых студиях в качестве источника заполняющего (заливающего) света или бокового света. За счет невысокой цены, небольших габаритных размеров и веса, низкого энергопотребления и широкого светового потока осветитель RusRay KB 45P идеален для выезда.
Питание осуществляется от аккумуляторных батарей с креплением V-Lock/AB, свинцово-кислотных аккумуляторов или от источника питания 220 В, идущего в комплекте со светильником. Диапазон входных напряжений от 12 до 30 В. Разъем XLR-4 pin.
Характеристики:
- тип крепления - спигот-адаптер 16 мм, "мама"
- угол половинной яркости - 110 градусов
- площадь светоизлучающей поверхности - 80 кв. см
- диапазон регулировки яркости - 0-100 %
- индекс цветопередачи - 95
- цветовая температура - 3200 K/5600 K
- использование для высокоскоростной съемки - да
- управление - ручное
- напряжение питания - 12...30 В
- потребляемая мощность - 42 Вт
- габариты осветителя - 245 х 185 х 85 мм (с лирой и спигот-адаптером)
- масса осветителя - 1.9 кг