RusRay KB 45P Bi-Color светодиодный заливающий осветитель мощность 45Вт

Описание

В светодиодном осветителе RusRay KB 45P встроенный матовый фильтр гарантирует широкий угол светового потока (угол половинной яркости 110 градусов), мягкий свет и отсутствие мультитеней.

Пассивная система охлаждения спроектирована из расчета получения максимального КПД светодиода.

Цветовая температура регулируется в диапазоне от 2800 К до 5800 К.

Рекомендуется использовать для выездных съемок или в малых студиях в качестве источника заполняющего (заливающего) света или бокового света. За счет невысокой цены, небольших габаритных размеров и веса, низкого энергопотребления и широкого светового потока осветитель RusRay KB 45P идеален для выезда.

Питание осуществляется от аккумуляторных батарей с креплением V-Lock/AB, свинцово-кислотных аккумуляторов или от источника питания 220 В, идущего в комплекте со светильником. Диапазон входных напряжений от 12 до 30 В. Разъем XLR-4 pin.

Характеристики: