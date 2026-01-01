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RusRay KB 45P Bi-Color светодиодный заливающий осветитель мощность 45Вт

RusRay KB 45P Bi-Color светодиодный заливающий осветитель мощность 45Вт

RusRay
Артикул: MTG-0325

Компактный светодиодный Bi-Color осветитель RusRay KB 45P - энергоэффективный прибор рассеянного света с мощным световым потоком и высоким индексом цветопередачи (CRI) - 95. Высокая светоотдача обеспечивается применением светодиодов на кристаллах BridgeLux последнего поколения.

Интенсивность и температура светового потока регулируется вручную. Источник света - светодиодная матрица, имеется встроенный матовый фильтр, пассивное охлаждение. Отсутствие мерцания при высокоскоростной съемке. Для удобства студийной инсталляции блок питания расположен внутри корпуса.

Имеет декларацию соответствия таможенного союза.

Описание

В светодиодном осветителе RusRay KB 45P встроенный матовый фильтр гарантирует широкий угол светового потока (угол половинной яркости 110 градусов), мягкий свет и отсутствие мультитеней.

Пассивная система охлаждения спроектирована из расчета получения максимального КПД светодиода.

Цветовая температура регулируется в диапазоне от 2800 К до 5800 К.

Рекомендуется использовать для выездных съемок или в малых студиях в качестве источника заполняющего (заливающего) света или бокового света. За счет невысокой цены, небольших габаритных размеров и веса, низкого энергопотребления и широкого светового потока осветитель RusRay KB 45P идеален для выезда.

Питание осуществляется от аккумуляторных батарей с креплением V-Lock/AB, свинцово-кислотных аккумуляторов или от источника питания 220 В, идущего в комплекте со светильником. Диапазон входных напряжений от 12 до 30 В. Разъем XLR-4 pin.

Характеристики:

  • тип крепления - спигот-адаптер 16 мм, "мама"
  • угол половинной яркости - 110 градусов
  • площадь светоизлучающей поверхности - 80 кв. см
  • диапазон регулировки яркости - 0-100 %
  • индекс цветопередачи - 95
  • цветовая температура - 3200 K/5600 K
  • использование для высокоскоростной съемки - да
  • управление - ручное
  • напряжение питания - 12...30 В
  • потребляемая мощность - 42 Вт
  • габариты осветителя - 245 х 185 х 85 мм (с лирой и спигот-адаптером)
  • масса осветителя - 1.9 кг

Комплектация

  • Осветитель.
  • Шторки.
  • Лира.
  • Спигот-адаптер (16 мм).
  • Блок питания.
  • Шнур питания.
  • Паспорт.
  • Инструкция.

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