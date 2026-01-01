RusRay КА 200 светодиодный потолочный заливающий осветитель мощность 200Вт

Светодиодный осветитель RusRay KA 200 оснащен встроенным матовым фильтром, который гарантирует широкий угол светового потока (угол половинной яркости 110 градусов), мягкий свет и отсутствие мультитеней.
Осветитель рекомендуется использовать для помещений с потолочными системами "ARMSTRONG", "GRILIATO", кассетного типа, где требуется получить качественный видео-контент.
Пользователю доступно время общей наработки прибора. Блок управления оснащен функцией мягкого старта для предотвращения негативного влияния переходных процессов на электронику.
Осветитель оснащен памятью уровня светового потока, который был установлен перед выключением. Имеет автоматическое переключение при подаче DMX сигнала.
Доступны два решения с цветовой температурой 3200 К и 5600 К.
Характеристики:
- освещенность 1м 3200/5600 - 3400/4550 лк
- освещенность 2м 3200/5600 - 870/1080 лк
- освещенность 3м 3200/5600 - 380/480 лк
- освещенность 4м 3200/5600 - 210/270 лк
- угол половинной яркости - 110 градусов
- площадь светоизлучающей поверхности - 3200 кв.см
- диапазон регулировки яркости - 0-100 %
- индекс цветопередачи - 95
- цветовая температура - 3200 K/5600 K
- использование для высокоскоростной съемки - да
- управление - ручное, по цифровому протоколу DMX 512
- напряжение питания - 190...240 В
- потребляемая мощность - 100 Вт
- габариты осветителя - 597 х 597 х 180 мм
- масса осветителя - 7.5 кг