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RusRay KA 200DA светодиодный потолочный заливающий осветитель мощность 100Вт

RusRay KA 200DA светодиодный потолочный заливающий осветитель мощность 100Вт

RusRay
Артикул: MTG-0314

Светодиодный осветитель RusRay KA 200 DA - энергоэффективный прибор рассеянного света с мощным световым потоком и высоким индексом цветопередачи (CRI) - 95.

Разработан для систем освещения пресс-центров, конференц-залов, вебинарных. Может быть использован для высокоскоростной съемки.

Источник света - светодиодная матрица. Встроенный матовый фильтр обеспечивает отсутствие мультитеней.

Интенсивность и угол поворота прибора можно регулировать вручную либо по цифровому протоколу (DMX 512) с пульта.

Имеет декларацию соответствия таможенного союза.

Описание

Светодиодный осветитель RusRay KA 200 DA оснащен встроенным матовым фильтром, который гарантирует широкий угол светового потока (угол половинной яркости 110 градусов), мягкий свет и отсутствие мультитеней.

Осветитель рекомендуется использовать для помещений с потолочными системами "ARMSTRONG", "GRILIATO", кассетного типа, где требуется получить качественный видео-контент.

Пользователю доступно время общей наработки прибора. Блок управления оснащен функцией мягкого старта для предотвращения негативного влияния переходных процессов на электронику.

Осветитель оснащен памятью уровня светового потока, который был установлен перед выключением. Имеет автоматическое переключение при подаче DMX сигнала.

Доступны два решения с цветовой температурой 3200 К и 5600 К.

Характеристики:

  • освещенность 1м 3200/5600 - 2050/2650 лк
  • освещенность 2м 3200/5600 - 550/680 лк
  • освещенность 3м 3200/5600 - 230/290 лк
  • освещенность 4м 3200/5600 - 130/170 лк
  • управление наклоном - DMX/через меню
  • угол половинной яркости - 110 градусов
  • площадь светоизлучающей поверхности - 800 кв.см
  • диапазон регулировки яркости - 0-100 %
  • индекс цветопередачи - 95
  • цветовая температура - 3200 K/5600 K
  • использование для высокоскоростной съемки - да
  • управление - ручное, по цифровому протоколу DMX 512
  • напряжение питания - 190...240 В
  • потребляемая мощность - 100 Вт
  • габариты осветителя - 597 х 597 х 180 мм
  • масса осветителя - 7.5 кг

Комплектация

  • Осветитель.
  • Шторки.
  • Лира.
  • Спигот-адаптер (16 мм).
  • Шнур питания.
  • Паспорт.
  • Инструкция.

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