RusRay КА 100 светодиодный потолочный заливающий осветитель мощность 100Вт

Описание

Светодиодный осветитель RusRay KA 100 оснащен встроенным матовым фильтром, который гарантирует широкий угол светового потока (угол половинной яркости 110 градусов), мягкий свет и отсутствие мультитеней.

Осветитель рекомендуется использовать для помещений с потолочными системами "ARMSTRONG", "GRILIATO", кассетного типа, где требуется получить качественный видео-контент.

Пользователю доступно время общей наработки прибора. Блок управления оснащен функцией мягкого старта для предотвращения негативного влияния переходных процессов на электронику.

Осветитель оснащен памятью уровня светового потока, который был установлен перед выключением. Имеет автоматическое переключение при подаче DMX сигнала.

Доступны два решения с цветовой температурой 3200 К и 5600 К.

Характеристики: