RusRay HK 50 светодиодный направленный осветитель с линзой Френеля мощность 48Вт

В осветителе RusRay НК 50 кроме функции управления яркостью, пользователю доступна информация о времени общей наработки прибора.
Блок управления оснащен функцией мягкого старта для предотвращения негативного влияния переходных процессов на электронику.
Осветитель имеет память уровня светового потока, который был установлен перед выключением. Есть автоматическое переключение на управление по протоколу DMX 512 при наличии сигнала от пульта на входе/выходе.
Светодиодный осветитель с линзой Френеля RusRay НК 50 предназначен для профессионального использования в малых и средних студиях.
Характеристики:
- освещенность 1м 3200/5600 (угол 10 градусов) - 14200/17000 лк
- освещенность 2м 3200/5600 (угол 10 градусов) - 3550/4250 лк
- освещенность 3м 3200/5600 (угол 10 градусов) - 1570/1900 лк
- освещенность 4м 3200/5600 (угол 10 градусов) - 900/1070 лк
- освещенность 1м 3200/5600 (угол 45 градусов) - 7100/8500 лк
- освещенность 2м 3200/5600 (угол 45градусов) - 1800/2150 лк
- освещенность 3м 3200/5600 (угол 45 градусов) - 800/960 лк
- освещенность 4м 3200/5600 (угол 45 градусов) - 450/530 лк
- тип крепления - спигот-адаптер 16 мм, "мама"
- диапазон регулировки яркости - 0-100 %
- индекс цветопередачи - более 92
- цветовая температура - 3200 K/5600 K
- использование для высокоскоростной съемки - да
- управление - вручную, по цифровому протоколу DMX 512
- напряжение питания - 190...240 В
- потребляемая мощность - 42 Вт
- габариты осветителя - 210 х 220 х 140 мм (с лирой и спигот-адаптером)
- масса осветителя - 3. 4 кг