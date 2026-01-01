RusRay HK 30 светодиодный направленный осветитель с линзой Френеля мощность 30Вт

Описание

В осветителе RusRay НК 30 кроме функции управления яркостью, пользователю доступна информация о времени общей наработки прибора.

Блок управления оснащен функцией мягкого старта для предотвращения негативного влияния переходных процессов на электронику.

Осветитель имеет память уровня светового потока, который был установлен перед выключением. Имеется автоматическое переключение на управление по протоколу DMX512 при наличии сигнала от пульта на входе/выходе.

Светодиодный осветитель с линзой Френеля RusRay НК 30 предназначен для профессионального использования в малых и средних студиях.

Характеристики: