RusRay HK 30 светодиодный направленный осветитель с линзой Френеля мощность 30Вт

В осветителе RusRay НК 30 кроме функции управления яркостью, пользователю доступна информация о времени общей наработки прибора.
Блок управления оснащен функцией мягкого старта для предотвращения негативного влияния переходных процессов на электронику.
Осветитель имеет память уровня светового потока, который был установлен перед выключением. Имеется автоматическое переключение на управление по протоколу DMX512 при наличии сигнала от пульта на входе/выходе.
Светодиодный осветитель с линзой Френеля RusRay НК 30 предназначен для профессионального использования в малых и средних студиях.
Характеристики:
- освещенность 1м 3200/5600 (угол 10 градусов) - 10100/12100 лк
- освещенность 2м 3200/5600 (угол 10 градусов) - 2550/3050 лк
- освещенность 3м 3200/5600 (угол 10 градусов) - 1150/1400 лк
- освещенность 4м 3200/5600 (угол 10 градусов) - 630/750 лк
- освещенность 1м 3200/5600 (угол 45 градусов) - 4500/5400 лк
- освещенность 2м 3200/5600 (угол 45градусов) - 1150/1450 лк
- освещенность 3м 3200/5600 (угол 45 градусов) - 520/630 лк
- освещенность 4м 3200/5600 (угол 45 градусов) - 280/340 лк
- тип крепления - спигот-адаптер 16 мм, "мама"
- диапазон регулировки яркости - 0-100 %
- индекс цветопередачи - более 92
- цветовая температура - 3200 K/5600 K
- использование для высокоскоростной съемки - да
- управление - по цифровому протоколу DMX 512
- напряжение питания - 190...240 В
- потребляемая мощность - 30 Вт
- габариты осветителя - 210 х 220 х 140 мм (с лирой и спигот-адаптером)
- масса осветителя - 3.2 кг