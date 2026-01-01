RusRay HK 25P компактный светодиодный направленный осветитель с линзой Френеля мощность 20Вт

Артикул: MTG-0331

Светодиодный осветитель с линзой Френеля RusRay НК 25Р предназначен для профессионального использования на выезде или в малых студиях.

Дает направленный световой поток с цветовой температурой 3200 К или 5600 К. Электронная фокусировка осуществляется посредством сервопривода. Осветитель оснащен ручными регуляторами интенсивности светового потока и угла раствора луча от 10 до 45 градусов.

Питание обеспечивается источником питания с напряжением 12-30 В, аккумуляторной батареей или источником питания, поставляемым в комплекте.

Прибор имеет декларацию соответствия таможенного союза.