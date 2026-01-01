RusRay HK 25P компактный светодиодный направленный осветитель с линзой Френеля мощность 20Вт

Характеристики:
- освещенность 1м 3200/5600 (угол 10 градусов) - 6100/7200 лк
- освещенность 2м 3200/5600 (угол 10 градусов) - 1600/1930 лк
- освещенность 3м 3200/5600 (угол 10 градусов) - 700/850 лк
- освещенность 4м 3200/5600 (угол 10 градусов) - 400/490 лк
- освещенность 1м 3200/5600 (угол 45 градусов) - 2700/3200 лк
- освещенность 2м 3200/5600 (угол 45 градусов) - 680/820 лк
- освещенность 3м 3200/5600 (угол 45 градусов) - 310/370 лк
- освещенность 4м 3200/5600 (угол 45 градусов) - 170/210 лк
- световой поток (не менее) - 2500 лм
- тип крепления - спигот-адаптер 16 мм, "мама"
- диапазон регулировки яркости - 0-100 %
- индекс цветопередачи - более 92
- цветовая температура - 3200 K/5600 K
- использование для высокоскоростной съемки - да
- управление - ручное
- напряжение питания - 12...30 В
- потребляемая мощность - 18 Вт
- габариты осветителя - 210 х 220 х 140 мм (с лирой и спигот-адаптером)
- масса осветителя - 1.7 кг