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RusRay HK 25P компактный светодиодный направленный осветитель с линзой Френеля мощность 20Вт

RusRay HK 25P компактный светодиодный направленный осветитель с линзой Френеля мощность 20Вт

RusRay
Артикул: MTG-0331

Светодиодный осветитель с линзой Френеля RusRay НК 25Р предназначен для профессионального использования на выезде или в малых студиях.

Дает направленный световой поток с цветовой температурой 3200 К или 5600 К. Электронная фокусировка осуществляется посредством сервопривода. Осветитель оснащен ручными регуляторами интенсивности светового потока и угла раствора луча от 10 до 45 градусов.

Питание обеспечивается источником питания с напряжением 12-30 В, аккумуляторной батареей или источником питания, поставляемым в комплекте.

Прибор имеет декларацию соответствия таможенного союза.

Описание

Характеристики:

  • освещенность 1м 3200/5600 (угол 10 градусов) - 6100/7200 лк
  • освещенность 2м 3200/5600 (угол 10 градусов) - 1600/1930 лк
  • освещенность 3м 3200/5600 (угол 10 градусов) - 700/850 лк
  • освещенность 4м 3200/5600 (угол 10 градусов) - 400/490 лк
  • освещенность 1м 3200/5600 (угол 45 градусов) - 2700/3200 лк
  • освещенность 2м 3200/5600 (угол 45 градусов) - 680/820 лк
  • освещенность 3м 3200/5600 (угол 45 градусов) - 310/370 лк
  • освещенность 4м 3200/5600 (угол 45 градусов) - 170/210 лк
  • световой поток (не менее) - 2500 лм
  • тип крепления - спигот-адаптер 16 мм, "мама"
  • диапазон регулировки яркости - 0-100 %
  • индекс цветопередачи - более 92
  • цветовая температура - 3200 K/5600 K
  • использование для высокоскоростной съемки - да
  • управление - ручное
  • напряжение питания - 12...30 В
  • потребляемая мощность - 18 Вт
  • габариты осветителя - 210 х 220 х 140 мм (с лирой и спигот-адаптером)
  • масса осветителя - 1.7 кг

Комплектация

  • Осветитель.
  • Лира.
  • Шторки.
  • Спигот-адаптер (16 мм).
  • Блок питания.
  • Шнур питания.
  • Паспорт.
  • Инструкция.

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