RusRay HK 200 светодиодный направленный осветитель с линзой Френеля мощность 190Вт

В осветителе RusRay НК 200 кроме функции управления яркостью, пользователю доступна информация о времени общей наработки прибора.
Блок управления оснащен функцией мягкого старта для предотвращения негативного влияния переходных процессов на электронику.
Осветитель оснащен памятью уровня светового потока, который был установлен перед выключением. Имеется автоматическое переключение на управление по протоколу DMX 512 при наличии сигнала от пульта на входе/выходе.
Светодиодный осветитель с линзой Френеля RusRay НК 200 предназначен для профессионального использования в больших и средних студиях.
Характеристики:
- освещенность 1м 3200/5600 (угол 20 градусов) - 35500 /44000 лк
- освещенность 2м 3200/5600 (угол 20 градусов) - 9100/11100 лк
- освещенность 3м 3200/5600 (угол 20 градусов) - 4100/4900 лк
- освещенность 4м 3200/5600 (угол 20 градусов) - 2400/2900 лк
- освещенность 1м 3200/5600 (угол 60 градусов) - 13200/16300 лк
- освещенность 2м 3200/5600 (угол 60 градусов) - 3300/3900 лк
- освещенность 3м 3200/5600 (угол 60 градусов) - 1550/1950 лк
- освещенность 4м 3200/5600 (угол 60 градусов) - 990/1240 лк
- тип крепления - спигот-адаптер 16 мм, "мама"
- диапазон регулировки яркости - 0-100 %
- индекс цветопередачи - более 92
- цветовая температура - 3200 K/5600 K
- использование для высокоскоростной съемки - да
- управление - вручную, по цифровому протоколу DMX 512
- напряжение питания - 190...240 В
- потребляемая мощность - 190 Вт
- габариты осветителя - 365 х 240 х 250 мм (со шторками)
- масса осветителя - 6.9 кг