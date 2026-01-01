RusRay HK 200 светодиодный направленный осветитель с линзой Френеля мощность 190Вт

Описание

В осветителе RusRay НК 200 кроме функции управления яркостью, пользователю доступна информация о времени общей наработки прибора.

Блок управления оснащен функцией мягкого старта для предотвращения негативного влияния переходных процессов на электронику.

Осветитель оснащен памятью уровня светового потока, который был установлен перед выключением. Имеется автоматическое переключение на управление по протоколу DMX 512 при наличии сигнала от пульта на входе/выходе.

Светодиодный осветитель с линзой Френеля RusRay НК 200 предназначен для профессионального использования в больших и средних студиях.

Характеристики: