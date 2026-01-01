RusRay HK 100 светодиодный направленный осветитель с линзой Френеля мощность 90Вт

В осветителе RusRay НК 100 кроме функции управления яркостью, пользователю доступна информация о времени общей наработки прибора.
Блок управления оснащен функцией мягкого старта для предотвращения негативного влияния переходных процессов на электронику.
Осветитель имеет память уровня светового потока, который был установлен перед выключением. Имеется автоматическое переключение на управление по протоколу DMX 512 при наличии сигнала от пульта на входе/выходе.
Светодиодный осветитель с линзой Френеля RusRay НК 100 предназначен для профессионального использования в малых и средних студиях.
Характеристики:
- освещенность 1м 3200/5600 (угол 15 градусов) - 25500/30600 лк
- освещенность 2м 3200/5600 (угол 15 градусов) - 6400/7650 лк
- освещенность 3м 3200/5600 (угол 10 градусов) - 2900/3550 лк
- освещенность 4м 3200/5600 (угол 10 градусов) - 1600/1920 лк
- освещенность 1м 3200/5600 (угол 60 градусов) - 8200/10200 лк
- освещенность 2м 3200/5600 (угол 60 градусов) - 1960/2450 лк
- освещенность 3м 3200/5600 (угол 60 градусов) - 870/1100 лк
- освещенность 4м 3200/5600 (угол 60 градусов) - 550/690 лк
- тип крепления - спигот-адаптер 16 мм, "мама"
- диапазон регулировки яркости - 0-100 %
- индекс цветопередачи - более 92
- цветовая температура - 3200 K/5600 K
- использование для высокоскоростной съемки - да
- управление - вручную, по цифровому протоколу DMX 512
- напряжение питания - 190...240 В
- потребляемая мощность - 100 Вт
- габариты осветителя - 320 х 240 х 290 мм (с лирой и спигот-адаптером)
- масса осветителя - 4.7 кг