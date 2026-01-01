RusRay HC 50P компактный светодиодный направленный осветитель с линзой Френеля мощность 45Вт

Светодиодный осветитель RusRay HC 50P предназначен для профессионального использования на выездных съемках, а так же в малых студиях в качестве источника контрового света.
Особенности:
- высокая светоотдача - применяется светодиод последнего поколения
- эффективное охлаждение - пассивная система охлаждения спроектирована из расчета получения максимального КПД светодиода
- вторичная оптика - новейшая оптическая система с минимальным коэффициентом потери светового потока
- широкий диапазон питающего напряжения - осветитель имеет диапазон напряжения питания 12-30В
- вариативность - возможность подключения к терминалам питания (разъемы XLR 3pin и XLR 4pin) источников сторонних производителей. Проходные входы/выходы позволят подключить несколько осветителей к одному источнику
- V-lock - адаптирован к питанию от аккумуляторов с креплением типа V-lock
Характеристики:
- освещенность 1м 3200/5600 - 6200 / 7700 лк
- освещенность 2м 3200/5600 - 1550 / 1950 лк
- освещенность 3м 3200/5600 - 650 / 820 лк
- освещенность 4м 3200/5600 - 400 / 500 лк
- тип крепления - спигот-адаптер 16 мм, "мама"
- угол половинной яркости - 30 градусов
- диапазон регулировки яркости - 0-100 %
- индекс цветопередачи - более 92
- цветовая температура - 3200 K/5600 K
- использование для высокоскоростной съемки - да
- управление - ручное
- напряжение питания - 12...30 В
- потребляемая мощность - 40 Вт
- габариты осветителя - 185 х 235 х 85 мм (с лирой и спигот-адаптером)
- масса осветителя - 1.46 кг