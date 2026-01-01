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RusRay HC 50P компактный светодиодный направленный осветитель с линзой Френеля мощность 45Вт

RusRay HC 50P компактный светодиодный направленный осветитель с линзой Френеля мощность 45Вт

RusRay
Артикул: MTG-0329

Светодиодный осветитель RusRay HC 50P излучает равномерный световой поток с цветовой температурой 3200 К или 5600 К. Интенсивность прибора регулируется вручную.

Питание от аккумуляторных батарей с креплением V-Lock, свинцово-кислотных аккумуляторов или от источника питания 220 В, идущего в комплекте с осветителем. Широкий диапазон входных напряжений от 12 до 30 В. Разъем питания XLR-4 pin.

Имеет декларацию соответствия таможенного союза.

Описание

Светодиодный осветитель RusRay HC 50P предназначен для профессионального использования на выездных съемках, а так же в малых студиях в качестве источника контрового света.

Особенности:

  • высокая светоотдача - применяется светодиод последнего поколения
  • эффективное охлаждение - пассивная система охлаждения спроектирована из расчета получения максимального КПД светодиода
  • вторичная оптика - новейшая оптическая система с минимальным коэффициентом потери светового потока
  • широкий диапазон питающего напряжения - осветитель имеет диапазон напряжения питания 12-30В
  • вариативность - возможность подключения к терминалам питания (разъемы XLR 3pin и XLR 4pin) источников сторонних производителей. Проходные входы/выходы позволят подключить несколько осветителей к одному источнику
  • V-lock - адаптирован к питанию от аккумуляторов с креплением типа V-lock

Характеристики:

  • освещенность 1м 3200/5600 - 6200 / 7700 лк
  • освещенность 2м 3200/5600 - 1550 / 1950 лк
  • освещенность 3м 3200/5600 - 650 / 820 лк
  • освещенность 4м 3200/5600 - 400 / 500 лк
  • тип крепления - спигот-адаптер 16 мм, "мама"
  • угол половинной яркости - 30 градусов
  • диапазон регулировки яркости - 0-100 %
  • индекс цветопередачи - более 92
  • цветовая температура - 3200 K/5600 K
  • использование для высокоскоростной съемки - да
  • управление - ручное
  • напряжение питания - 12...30 В
  • потребляемая мощность - 40 Вт
  • габариты осветителя - 185 х 235 х 85 мм (с лирой и спигот-адаптером)
  • масса осветителя - 1.46 кг

Комплектация

  • Осветитель.
  • Лира.
  • Спигот-адаптер (16 мм).
  • Источник питания.
  • Шнур питания.
  • Паспорт.
  • Инструкция.

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