RusRay HC 50P компактный светодиодный направленный осветитель с линзой Френеля мощность 45Вт

Артикул: MTG-0329

Светодиодный осветитель RusRay HC 50P излучает равномерный световой поток с цветовой температурой 3200 К или 5600 К. Интенсивность прибора регулируется вручную.

Питание от аккумуляторных батарей с креплением V-Lock, свинцово-кислотных аккумуляторов или от источника питания 220 В, идущего в комплекте с осветителем. Широкий диапазон входных напряжений от 12 до 30 В. Разъем питания XLR-4 pin.

Имеет декларацию соответствия таможенного союза.